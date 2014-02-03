سارق مسلح بانک اصفهان در فارس دستگير شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سجاديان در خصوص فعاليت اين شرور گفت: ماموران پليس در سال 82 مردي به نام "ك – ق" را به اتهام سرقت مسلحانه از بانك صادرات كرج دستگير و به پليس آگاهي تحويل دادند اما اين سارق پس از مدتي متواري مي شود.

وي ادامه داد: به دنبال متواري شدن اين شرور، تحقيقات پليس براي شناسايي و دستگيري اين سارق متواري آغاز شد تا اينكه ماموان پليس، سرنخ هايي از اين متهم بدست آوردند.

فرمانده انتظامي استان فارس بيان كرد: در تحقيقات مشخص شد كه فرد فراري سردسته يك باند بوده كه با ساماندهي باندهاي جديد به سرقت هاي مسلحانه در استان فارس، ‌اصفهان و البرز ادامه مي دهد.

وي با بيان اينكه همدست متهم فراري برادرش بوده و به اتهام محاربه محكوم شده،‌ ادامه داد: در 20 فروردين ماه سال جاري يك فقره سرقت محموله گوشي تلفن همراه به ارزش بالغ بر 5 ميليون ريال در استان فارس بوقوع پيوست كه توسط ماموران انتظامي اين استان يكي از سارقان دستگير و در تحقيقات سرقت اين محموله با همدستي متهم فراري از سارق دستگير شده كشف شد.

سردار سجاديان با بيان اينكه متهم "ك – ق" از سال 82 فراري و تحت تعقيب پليس سه استان بوده، ‌ادامه داد: ماموران پليس فارس با انجام اقدامات اطلاعاتي موفق شدند مخفي گاه اين شرور فراري را در شيراز شناسايي و وي را در يك عمليات غافلگيرانه دستگير كردند.

وي افزود: در بازرسي از مخفيگاه اين شرور دو قبضه اسلحه كلاش، 173 تيرفشنگ جنگي با چهار قبضه خشاب، يك قبضه كلت كمري، تعدادي مدارك هويتي جعلي و ... كشف شد.

فرمانده انتظامي فارس بيان كرد: در تحقيقات انجام شده از اين سارق مسلح دو فقره سرقت مسلحانه بانك از استان اصفهان در سال 88 و يك فقره سرقت مسلحانه محموله موبايل تحت پوشش مامور ناجا در استان فارس كشف شد.

سردار سجاديان با بيان اينكه اين شرور طي چهار سال گذشته باعث ايجاد نا امني در جنوب كشور شده بود، ادامه داد: تحقيقات در خصوص كشف جرائم ارتكابي ديگر از اين شرور و سارق مسلح ادامه دارد.