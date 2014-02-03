برپایی شب دهخدا و کاراجیچ در صربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شب ادبی ایران و صربستان با عنوان شب علامه علی‌اکبر دهخدا و ووک کاراجیچ دو چهره بزرگ علمی و ادبی ایران و صربستان، شب گذشته در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی بلگراد برگزار شد.

در این مراسم که با همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلگراد برنامه ریزی شده بود، جمعي از علاقه‌مندان به فرهنگ و ادب، استادان دانشگاه، مسوولان کتابخانه‌های شهری، دانشجویان و فارسی آموزان صربستانی حضور داشتند.

در این مراسم فرهنگی و ادبی، فارسی آموزان کلاس‌های رایزنی فرهنگی ایران در بلگراد ضمن قرائت مقاله‌هایی به آثار ووک کراجیچ نویسنده و پژوهشگر ادبی نامدار صرب و چهره علمی، ادبی و فرهنگی علامه علی اکبر دهخدا پرداختند.

محمود شالویی رایزن فرهنگی ایران در بلگراد ضمن معرفی لغت‌نامه اثر گرانسنگ علامه دهخدا با بیان اینکه شخصیت‌های بزرگ علمی و ادبی هر کشور، متعلق به تمامی انسان‌ها و الگویی برای رشد و تعالی فکر و اندیشه هستند، از شخصیت ووک کاراجیچ به عنوان یک عالم و محقق برجسته صرب که منشاء خدمات ارزشمند به زبان و فرهنگ صربستان بوده است، یاد کرد.

وی در ادامه به معرفی ابعاد دیگری از شخصیت علامه دهخدا پرداخت و افزود: علامه دهخدا در طول عمر با برکت خود سرآمد تمامی پژوهشگران عصر خود بود و مهمترین و ارزشمندترین اثر وی که لغت نامه دهخدا است، حاصل یک عمر کار و تلاش وی بوده است که کماکان نیز استمرار دارد.

وی در ادامه ضمن اشاره به چگونگی تالیف این اثر، چگونگی استفاده و کاربرد آن را نیز برای حاضرین تشریح کرد و با ارایه مثال‌های متعدد به تفاوت واژه‌ها و عبارت‌ها و نیز نحوه دسته بندی آن در لغت نامه دهخدا پرداخت.

سعید صفری استاد اعزامی زبان فارسی از تهران نیز در این مراسم با شکوه به مشابهت های علمی و ادبی این دو شخصیت بزرگ ادبی و فرهنگی ایران و صربی پرداخت و وجه مشترک آنها را تلاش برای اعتلای زبان و ادب دو کشور دانست.

صفری، ووک کاراجیچ را پدر زبان نوین صربی دانست و گفت: وی اولین دستور زبان مدون صربی و اولین لغت نامه را به نگارش درآورده و به گردآوری ادبیات فولکوریک پرداخته و در ابداع خط سریلیک به عنوان دقیقترین خط جهان اقدامات ارزشمندی داشته است.

وی در ادامه به علامه دهخدا در ایران به عنوان همتای کاراجیچ اشاره کرد و گفت: وی با تالیف کتاب امثال و حکم، ترجمه متعدد آثار ارزشمند و در نهایت با نگارش بزرگترین فرهنگ واژه های زبان فارسی، پس از حکیم فردوسی، بزرگترین خدمت را در جهت ثبت و ضبط واژه های زبان فارسی و تثبیت آن انجام داده است.