دستور وزیر نیرو برای تامین ایمنی رفت و آمد در منطقه کارون 3

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان با صدور دستوری شرکت آب و نیرو را موظف کرد تا به صورت ماهیانه وضعیت پیشرفت ساخت پل "سه بلوطک" در منطقه سد کارون 3 را پیگیری کند.

وزیر نیرو در این دستور، احداث پل سه بلوطک را باعث تسهیل در تردد اهالي منطقه دانست و اظهارداشت: تا بهره برداري از پل یادشده، نسبت به افزايش يک دستگاه بارج جهت تسهيل ايمني رفت و آمد اهالي اقدام و روشنايي محوطه و تيم امداد و نجات هم تقويت شود.

گفتنی است، در پي حادثه سقوط يک دستگاه وانت نيسان به داخل درياچه كارون 3 كه متاسفانه به فوت راننده آن منجر شد، وزير نيرو به سرعت تيم بازرسي را جهت بررسي ابعاد حادثه به محل وقوع اعزام کرد.

اين در حالي است، که دستگاه هاي محلي نظير دادگستري و راهنمايي و رانندگي نيز بررسي هاي خود را همزمان با حضور تیم بازرسی وزارت نیرو در محل حادثه آغاز کردند که برابر اطلاع، نتيجه گزارش كارشناسان رسمي دادگستري به مراجع ذیربط ارائه شده است.