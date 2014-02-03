مهلت ثبت نام بلیت جام جهانی تا 21 بهمن تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در اطلاعیه این فدراسیون درباره ثبت نام برای خرید بلیت جام جهانی 2014 برزیل آمده است:



در پی تقاضاهای طرفداران فوتبال ایران برای ثبت نام خریدن بلیت های جام جهانی، فدراسیون فوتبال برای تسهیل در کار هموطنان عزیزمان، طی نامه نگاری به فیفا تقاضای مهلت ثبت نام را کرد که فیفا امروز اعلام کرد مهلت ثبت نام برای خرید بلیت فقط برای ایرانیانی که می خواهند بازیهای ایران یا دیگر بازیها را ببینند، از دو روشی که در اطلاعیه های قبلی فدراسیون فوتبال اعلام و تشریح شده بود تا ساعت 12 ظهر روز دوشنبه 10 فوریه 2014 برابر با 21 بهمن 92 (به وقت تهران) تمدید شده است. فیفا اعلام کرده که این تاریخ آخرین مهلت خرید و ثبت نام بلیت جام جهانی است و تمدید نخواهد شد.







