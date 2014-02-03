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۱۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۴۳

فانی در گفتگو با مهر:

افزایش چشمگیر مصرف گاز تا 14 میلیون متر مکعب در کرمانشاه/ ضرورت عدم دستکاری رگولاتورها

افزایش چشمگیر مصرف گاز تا 14 میلیون متر مکعب در کرمانشاه/ ضرورت عدم دستکاری رگولاتورها

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به افزایش چشمگیر مصرف گاز با شروع موج جدید سرما در استان، گفت: اقدامات لازم برای جلوگیری افت و یا قطعی گاز انجام شده است اما هم استانی ها در صورت بروز مشکلات مقطعی از دستکاری خودسرانه رگولاتورها خودداری کنند.

سید حمید فانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با ورود موج فراگیر سرما در کل کشور و در استان کرمانشاه، افزایش چشمگیری در مصرف گاز روزانه داشتیم.

فانی گفت: مصرف گاز در روزهای اخیر در شبکه خانگی و تجاری استان کرمانشاه به 14 میلیون متر مکعب در روز رسیده است که در سالهای اخیر چنین مصرفی بی سابقه بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه اظهار داشت: با وجود این افزایش مصرف در سراسر استان اما خوشبختانه با اقدامات و پیشگیری های انجام شده در شرکت گاز استان تا کنون قطعی و افت فشار نداشتیم و امیدواریم تا پایان فصل سرما نیز دچار چنین مشکلاتی نشویم.

وی ادامه داد: اگر هرکدام از همشهری ها و هم استانی ها تنها وسایل گرمازای اتاق هایی که مورد استفاده قرار نمی گیرند را خاموش کرده و یا به حداقل ممکن برسانند کمک شایانی به جلوگیری از وقوع افت فشار یا قطعی گاز می شود تا زمانی که با موج سرما مواجه هستیم بتوانیم یک پایداری در شبکه گاز داشته باشیم.

وی گفت: اگر احیانا افت فشار مقطعی در شبکه گاز در یکی از مناطق به وجود آمد از همشهریان تقاضا می کنیم که به تجهیزات گاز و رگولاتور ها به صورت خودسرانه دست نزنند و با شماره تلفن 194 تماس بگیرند تا نیروهای امدادی شرکت گاز اقدامات لازم را انجام دهند.

 

کد مطلب 2228190

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