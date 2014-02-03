فروش پایان نامه های دانشگاهی در کشور برچیده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر توفیقی در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه طی چند سال اخیر شدت پیدا کرده و از آن تحت عنوان فروش مقاله و پایاننامه نام برده میشود افزود: فروش پایان نامههای دانشگاهی اقدام نامناسبی است که با برنامه ریزی صورت گرفته این امر زشت در کشور برچیده خواهد شد.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم ورود هر چه بیشتر بخش خصوصی به توسعه آموزش عالی در کشور افزود: بخش خصوصی تا حدی در توسعه آموزش عالی مشارکت دارند و باید در اساسنامه این مصوبات تجدید نظر بشود و الان موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی هستند و در صورت تجدید نظر در آییننامه این مراکز بخش خصوصی بیشتر میتواند در سیاستهای توسعهای آنها شرکت کنند.
توفیقی افزود: ورود هر چه بیشتر بخش خصوصی به عرصه توسعه آموزش عالی گام مهم و ارشمند در توسعه آموزش عالی در کشور است.
مشاور عالی وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری ادامه داد: اگر واحدهای دانشگاهی بتوانند امکانات و منابع کافی را مطابق با استانداردهای ارائه آموزش تامین کنند هیچ مشکلی در راهاندازی واحدهای دانشگاهی جدید در شهرهای کوچک وجود ندارد.
توفیقی با بیان اینکه توزیع دانشگاهها در شهرهای مختلف می تواند مزیتهای مختلف داشته باشد افزود: این امر می تواند موجب برطرف شدن برخی مشکلات، پذیرش دانشجو و کاهش جابهجاییها، واگذاری خوابگاهها به دانشجویان غیربومی شود.
وی در ادامه با تاکید بر اراده وزارت علوم برای استفاده از اساتید با تجربه ایرانی خارج از کشور گفت: در این دوره وزارت علوم برنامههایی برای توسعه ارتباطات بینالمللی تدارک دیده است.
مشاور عالی وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری ادامه داد: بحث همکاری بینالمللی را توسعه داده که یکی از برنامهها استفاده از دانشمندان ایرانی مقیم خارج و ایجاد تسهیلات و شرایط تردد آنها به ایران را بیشتر فراهم کرده و از توان علمی آنها در مراکز علمی استفاده کنیم.
توفیقی افزود: موانعی که در گذشته بود زمینه همکاری این اساتید با مراکز علمی داخلی و دانشجویان به خوبی فراهم نبوده و خوشبختانه با کمیته هایی که در این ارتباط فعال شده و دیپلماسی علمی جدید که در وزارت علوم در فضای بینالمللی دارد امیدواری از این فضا بیشتر استفاده شود.
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