کشت گیاه "کینوا" در گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر حسن سلطانلو بعد از ظهر دوشنبه در بازديد خبرنگاران از گلخانه دانشگاه گفت: سازمان خواربار جهانی، فائو، سال 2013 که آخرین روزهای آن به سر آمد را سال جهانی کینوا نامید اما اين گياه در ایران همچنان ناشناخته باقی ماند، این گیاه بومي كوه‌هاي آند در بوليوي، شيلي و پرو، بسیار خوش هضم و منبع غنی از پروتئین، آهن، فسفر، انواع ویتامین‌ها و امگا 3 است.

وی با بیان این که کینوا که مقدار قابل توجهی‌ پروتئین دارد، در سال 2013 لقب جهانی گرفت تا کشت آن توسعه یابد، درباره اين گياه گفت: این گیاه غله نیست اما فواید آن حتی بیشتر از غله‌هاست زیرا دارای دانه‌های گرد و ریزی بوده و قدمتی بیش از 5 هزار سال دارد و اکنون نیز در آمریکای جنوبی در سطح وسیعی در حال کشت است.

سلطانلو بیان کرد: عملکرد گياه كينوا مشابه گندم بین 3 تا 5 تن در هکتار مي‌باشد اما برخي ارقام اصلاح شده آن حتي تا 11 تن در هكتار نیز عملکرد داشته است.

وي ادامه داد: هم برگ و هم دانه آن براي غذاي انسان و دام قابل استفاده است اما دانه اولویت بیشتری دارد، در شرایطی که قیمت جهانی گندم 350 دلار در هر تن است، کینوا 3 هزار 200 دلار قیمت دارد و در برخي ارقام قيمت آن به 8 هزار دلار می رسد با اين وجود كه هزينه‌هاي توليد در واحد سطح اين گياه در ايران كمتر از گندم خواهد بود زيرا كشت اين گياه نياز به آب، كود و عمليات زراعي بسيار كمتري نسبت به گندم دارد.

وي تصريح كرد : با توجه به اینکه کینوا سرشار از پروتئین است، یک جایگزین عالی برای برنج محسوب می‌شود و پخت تركيبي آن با برنج مي‌تواند ايران از واردات برنج بي‌نياز و سالانه يك تا دو ميليارد دلار صرفه‌جويي ارزي ايجاد نمايد.

دكتر سلطانلو اذعان كرد : پیش بینی می‌شود کینوا نيز همچون گياهاني مثل چغندر قند و گوجه‌فرنگي که روزگاري بومی ایران نبودند در آينده خواهد توانست در سطح وسيعي كشت و توسعه پیدا کند، بخصوص اينكه در دهه‌هاي اخير آب و هوای ایران گرم و خشک و خاك‌هاي اراضي كشور شور شده است، كينوا با داشتن ويژگي تحمل بالا به شوري و خشكي مي‌تواند به عنوان گیاهی نجات بخش عمل کند.

وی بیان کرد: هنوز بيش از نيمي از زمین‌های با ظرفیت کشت و زرع ایران، به دليل خشكي و شوري خاك دست نخورده هستند و فائو توصيه نموده كه كينوا را حتي در اراضي فقير و لم‌يزرع مي‌توان كشت نمود.

اين عضو هيئت علمي دانشگاه اظهار امیدواری کرد: در کویر مرکزی ایران در اراضی که هیچ گیاهی به عمل نمی آید ولي مستعد کشاورزی هستند، کاشت کینوا به دليل نیاز آبی کم مي‌تواند گسترش یابد و به اشتغال‌زايي در اين مناطق كمك نمايد.

دكتر سيده ساناز رمضانپور دانشیار گروه اصلاح نباتات و بيوتكنولوژي دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و ديگر عضو اين گروه تحقيقاتي نیز گفت: طبق گزارش سازمان خواربار جهاني (فائو) ارزش غذايي آرد دانه این گیاه معادل شیرخشک تلقی مي‌شود و دانه اين گياه با دارا بودن اسید آمینه‌هاي ضروري ليزين و متيونين كه غلات و حبوبات دچار كمبود آن هستند، به رفع مشكل سوء تغذيه كمك نمايد و واردات مكمل‌هاي غذايي دام و طيور را كاهش دهد.

وي افزود : مزیت اصلی استفاده از بذر کینوا به عنوان یک مکمل غذایی، پاسخگویی کینوا به تقاضای رو به رشد بین المللی برای محصولات فاقد گلوتن است همچنین مصرف دانه كينوا احساس سیری به فرد می‌دهد، به همین دلیل توصیه می‌شود افراد دیابتی از این غذا به جای برنج سفید و پاستا استفاده کنند.

وي خاطر نشان كرد : نحوه طبخ دانه‌های کینوا در بسیاری کشورهای خاستگاه این گیاه، مشابه برنج است و در کشورهای آمریکای جنوبی بنام خاویار سبزی و برنج اینکا، معروف است.

دكتر معصومه صالحی استاديار مركز تحقيقات شوري كشور و يكي ديگر از اعضاي اين تحقيقاتي گفت: بذر این گیاه به سختی تهیه شد و به دلیل تحریم ها با کمک محققان کشورهای مختلف در چند سال گذشته تنها توانستیم 200 بذر از برخي از گونه‌هاي مناسب اقليم ايران تهیه کنیم.

وی بیان کرد: اما امروز موفق به تولید و بذرگیری از این ارقام در حجم مناسب برای زیرکشت بردن حداقل 5 هکتار شده ایم، در اين زمينه نیاز به حمایت بیشتر برای دستیابی به ارقام متنوع‌تر این گیاه داريم تا هرچه سریعتر سازگاری ارقام بررسی شده و به کشاورزان برای تولید انبوه معرفی نماییم.

دانشجوی دکتری کشاورزی هسته ای دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان نیز در ادامه گفت: هدف‌گذاري اين شركت براي كشت گياه مقاوم به خشكي و شوري در خاك‌هاي خشك و شور اراضي شهرستان آق‌قلا واقع در استان گلستان موجب شد كه محوريت پژوهش رساله دكتري خود را بر روي تحقيقات در اين گياه انتخاب نمايم.

سیدابراهیم سیفتی افزود: پس از دريافت بذور خوشبختانه توانستيم با حمایت‌های مالي شركت مزارع نوین ایرانیان موفق شويم برای اولین بار در ایران بذر ارقام مناسب کینوا براي اقليم ايران را در سطح انبوه تولید كنيم بنابراین اكنون فرصت بسیار خوبی برای محققین کشور فراهم شده است تا با انگیزه هرچه بیشتر در جهت نیل به تجاری‌سازی این گیاه برای مصارف انسانی و تغذيه دام و طیور قدم بردارند.

محقق واحد طرح و توسعه شركت مزارع نوين ايرانيان در ادامه اعلام كرد : چون دانشجوي دكتري بورسيه دانشگاه يزد هستم، برنامه‌ريزي شده است كه سال 1393 سازگاري ارقام توليد شده را در استان يزد نيز بررسي نمايم.

مهندس بيژني‌كيا مديرعامل شركت مزارع نوين ايرانيان و عضو ديگر گروه تحقيقاتي كينوا نیز گفت: هدف تحقيقاتي در اين پروژه، اصلاح ژنتيكي ارقام مناسب ايران با استفاده از فناوري هسته‌اي و پرتوتابي با اشعه گاما براي ايجاد جهش ژنتيكي در جهت توليد ارقام زودرس با ساپونين پايين و خنثي نسبت به طول روز براي كشت در ايران بوده است و اكنون اميدواريم با حمايت‌هاي دولت، در سال آينده بتوانيم ارقام توليد شده مناسب اقليم ايران را براي كشت در سطح وسيع به كشاورزان و محققين علاقه‌مند به اين گياه ارائه نماييم.

شايان ذكر است، تحقيقات انجام شده بر روي گياه جديد كينوا در قالب يك رساله دكتري رشته كشاورزي هسته‌اي به راهنمايي مشترك دكتر سيده ساناز رمضانپور و دكتر حسن سلطانلو دانشيار دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و با همكاري و مشاوره دكتر معصومه صالحي از مركز تحقيقات شوري يزد و دكتر جف ‌موگان استاد دانشگاه بيرگام‌يونگ آمريكا در دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان در حال انجام است.