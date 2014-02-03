حوزه پژوهش نیازمند منابع مالی غیر دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعدالله نصیریقیداری ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی در جمع خبرنگاران، افزود: با توجه به اینکه این امر بار مالی بر دوش دولت ندارد بنابراین نمایندگان می توانند آن را به صورت طرح برای تصویب و قانونی شدن مشارکت بخش خصوصی ارایه دهند.
وی ادامه داد: با تصویب قوانین و تسهیل آییننامهها باید زمینه ورود بخش خصوصی در حوزه آموزش عالی را فراهم کرد.
معاون پارلمانی، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، با اشاره به اینکه تهیه محصولات دانشگاهی که توسط بخشهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند ضروری است گفت: نهادهای ذیربط مبلغی را به دانشگاهها کمک کنند، همان طور که جایگاه خیرین در آموزش و پرورش تعریف شده است باید توجه ویژهای نیز در حوزه آموزش عالی مدنظر قرار گیرد.
نصیری قیداری، با بیان اینکه در حال حاضر دولت بخش خصوصی را رقیب خود میداند افزود: این در حالی است که بخش خصوصی می تواند به عنوان کمککار دولت در حوزههای مختلف به ویژه در حوزه پیشبرد اهداف آموزش عالی که سبب توسعه کشور میشود، حضور موثر داشته باشد.
معاون پارلمانی، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری ادامه داد: پولهایی که هر ساله به جیب کشورهای مختلف برای بورسیه کردن دانشجویان ایرانی پرداخت میشود، میتواند به دانشگاههای داخلی و رشد و توسعه علمی آنها پرداخت شود و دانشجویان با بار علمی بالا در داخل کشور تربیت شوند.
نصیری قیداری گفت: تولید مقالات علمی نسبت به چندین سال اخیر از پیشرفت قابل توجهی برخوردار بوده است که این امر با تاسیس و راهاندازی مراکز تحصیلات تکمیلی روند جهشی داشته است.
نظر شما