حوزه پژوهش نیازمند منابع مالی غیر دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعدالله نصیری‌قیداری ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی در جمع خبرنگاران، افزود: با توجه به اینکه این امر بار مالی بر دوش دولت ندارد بنابراین نمایندگان می‏ توانند آن را به صورت طرح برای تصویب و قانونی شدن مشارکت بخش خصوصی ارایه دهند.

وی ادامه داد: با تصویب قوانین و تسهیل آیین‎نامه‎ها باید زمینه ورود بخش خصوصی در حوزه آموزش عالی را فراهم کرد.

معاون پارلمانی، وزارت علوم، تحقیقات و فن‎آوری، با اشاره به اینکه تهیه محصولات دانشگاهی که توسط بخش‎های مختلف مورد استفاده قرار می‎گیرند ضروری است گفت: نهادهای ذیربط مبلغی را به دانشگاه‎ها کمک کنند، همان طور که جایگاه خیرین در آموزش و پرورش تعریف شده است باید توجه ویژه‎ای نیز در حوزه آموزش عالی مدنظر قرار گیرد.



نصیری قیداری، با بیان اینکه در حال حاضر دولت بخش خصوصی را رقیب خود می‎داند افزود: این در حالی است که بخش خصوصی می‏ تواند به عنوان کمک‌کار دولت در حوزه‎های مختلف به ویژه در حوزه پیشبرد اهداف آموزش عالی که سبب توسعه کشور می‌شود، حضور موثر داشته باشد.

معاون پارلمانی، وزارت علوم، تحقیقات و فن‎آوری ادامه داد: پول‎هایی که هر ساله به جیب کشورهای مختلف برای بورسیه کردن دانشجویان ایرانی پرداخت می‌شود، می‎تواند به دانشگاه‏‏های داخلی و رشد و توسعه علمی آن‎ها پرداخت شود و دانشجویان با بار علمی بالا در داخل کشور تربیت شوند.

نصیری قیداری گفت: تولید مقالات علمی نسبت به چندین سال اخیر از پیشرفت قابل توجهی برخوردار بوده است که این امر با تاسیس و راه‎اندازی مراکز تحصیلات تکمیلی روند جهشی داشته است.