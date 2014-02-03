احداث تله کابین شهر کرمان به زودی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم سیف الهی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: شهر کرمان طی سالهای اخیر به سمت استفاده از سرمایه گذاران در راستای توسعه شهری پیش رفته است و هم اکنون در حال اجرای پروژه های متعدد با مشارکت سرمایه گذار هستیم.

وی یکی از سیاستهای شهرداری را افزایش مکان ها و امکانات تفریحی در شهر تاریخی کرمان دانست و گفت: یکی از اقدامات در دست اجرا ساخت تله کابین شهر کرمان است که با توجه به وجود رشته کوههای متعدد در این شهر امکان اجرای آن فراهم است و به زودی با پیگیریهای صورت گرفته اجرایی می شود.

سیف الهی از اجرای این طرح به صورت مشارکتی خبر داد و گفت: استفاده از بخش خصوصی در اجرای طرحهای مختلف می تواند مشکلات شهر کرمان را مرتفع کند.

شهردار کرمان در خصوص بودجه شهر کرمان نیز گفت: تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم که مطابق با سالهای گذشته بودجه شهر را هر چه سریعتر تهیه و به شورای شهر ارائه کنیم ضمن اینکه این برنامه برمبنای برنامه ریزی های بلند مدت چهار ساله ای است که وجود دارد.

وی ادامه داد: در بودجه بندی شهرداری مقررات کلی که وجود دارد لحاظ خواهد شد و در راستای توسعه شهری و خدمات رسانی پیش خواهیم رفت.