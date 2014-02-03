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۱۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۴۵

سیف الهی:

احداث تله کابین شهر کرمان به زودی آغاز می شود

احداث تله کابین شهر کرمان به زودی آغاز می شود

کرمان – خبرگزاری مهر: شهردار کرمان با اشاره به وجود رشته کوههای متعدد در شهر کرمان گفت: در راستای ایجاد فضای سالم تفریحی در شهر به زودی کار احداث تله کابین در کرمان آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم سیف الهی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: شهر کرمان طی سالهای اخیر به سمت استفاده از سرمایه گذاران در راستای توسعه شهری پیش رفته است و هم اکنون در حال اجرای پروژه های متعدد با مشارکت سرمایه گذار هستیم.

وی یکی از سیاستهای شهرداری را افزایش مکان ها و امکانات تفریحی در شهر تاریخی کرمان دانست و گفت: یکی از اقدامات در دست اجرا ساخت تله کابین شهر کرمان است که با توجه به وجود رشته کوههای متعدد در این شهر امکان اجرای آن فراهم است و به زودی با پیگیریهای صورت گرفته اجرایی می شود.

سیف الهی از اجرای این طرح به صورت مشارکتی خبر داد و گفت: استفاده از بخش خصوصی در اجرای طرحهای مختلف می تواند مشکلات شهر کرمان را مرتفع کند.

شهردار کرمان در خصوص بودجه شهر کرمان نیز گفت: تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم که مطابق با سالهای گذشته بودجه شهر را هر چه سریعتر تهیه و به شورای شهر ارائه کنیم ضمن اینکه این برنامه برمبنای برنامه ریزی های بلند مدت چهار ساله ای است که وجود دارد.

وی ادامه داد: در بودجه بندی شهرداری مقررات کلی که وجود دارد لحاظ خواهد شد و در راستای توسعه شهری و خدمات رسانی پیش خواهیم رفت.

کد مطلب 2228228

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