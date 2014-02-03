تداوم بارندگی در گردنه های برفگیر کرمان/ استفاده از زنجیر چرخ الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد حجت آبادی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در کرمان اظهار داشت: بارش ها از روزهای گذشته در کرمان آغاز شده است و هم اکنون نیز بارندگی در اکثر جاده های برفگیر استان کرمان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: با این وجود تلاش راهداران هم اکنون راههای استان کرمان باز است اما سطح اکثر جاده ها یخ زده است و رفت و آمد به کندی در آنها ادامه دارد.

وی با تاکید بر اینکه داشتن زنجیر چرخ برای حضور در جاده ها الزامی است گفت: به خودرویهای فاقد زنجیر چرخ اجازه تردد داده نمی شود.

سرهنگ حجت آبادی به راننده های توصیه کرد قبل از حضور در جاده ها از داشتن سوخت کافی، سالم بودن سیستم گرمایشی خودرو و نداشتن نقص فنی اطمینان حاصل کنند.

وی ادامه داد: صبح امروز مسیرهای کرمان به دهبکری، کرمان سیرچ با بارش برف شدید و لغزندگی مواجه بود و ترافیک سنگین در این محورها شاهد بودیم.

رئیس پلیس استان کرمان گفت: بارندگی تا دو روز آینده ادامه دارد و راننده ها باید نکات ایمنی را در دستور کار قرار دهند.

وی از راننده ها خواست قبل از مسافرت از باز بودن مسیرهای مورد نظر اطمینان پیدا کنند و با پلیس راه نهایت همکاری را داشته باشند.