27 درصد کشاورزان و روستاییان گلستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی شریعتی بعد از ظهر دوشنبه در همایش کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: با تلاش مسئولان استانی و کشوری در آینده ای نزدیک 100 درصد جمعیت روستاییان، عشایر و کشاورزان استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: استان گلستان در دی ماه سال 91 هیچ افزایشی در برداشت حق بیمه نداشته است، اما با حضور دولت تدبیر و امید در دی ماه سال جاری بیش از 50 درصد افزایش منابع را شاهد بوده ایم.

وی تصریح کرد: در دی ماه سال جاری حدود 500 نفر که 50 درصد آنها زیر سقف سنی بوده اند را صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر بیمه کرده است.

شریعتی اظهار داشت: در نگاه دولت یازدهم، عشایر و روستاییان از اهمیت بالایی برخوردار هستند و حضور مسئولان کشوری در این بخش سبب ایجاد شرایط مناسبی برای روستاییان و عشایر شده است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه بخش اعظمی از جمعیت استان را روستاییان تشکیل می دهند تحت پوشش قرار گرفتن بیمه تامین اجتماعی این قشر زحمتکش یکی از اولیت های اصلی برای استان محسوب می شود از این رو با کمک مسئولان استانی و کشوری امیدواریم در بهمن ماه سال آینده بیمه 100 درصد روستاییان و عشایر را جشن بگیریم.

وی توجه به بحث درمان و هزینه مستمری روستاییان را یکی دیگر از موارد حائز اهمیت دانست و افزود: مستمری روستاییان به نسبت مستمری دریافتی سازمان تامین اجتماعی اندک است به همین خاطر توجه به این امر در برنامه های سال آینده، جهت رفاه حال این قشر زحمت کش از ضروریات محسوب می شود.