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۱۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۱۳

کلانتری:

قانون بیمه روستاییان کشور به درستی اجرا نشده است

قانون بیمه روستاییان کشور به درستی اجرا نشده است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل صندوق تعاون بیمه کشاورزان و روستاییان گفت: بر اساس اصل 29 قانون اساسی، جامعه روستایی باید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند که متاسفانه این مورد تاکنون به درستی انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید کلانتری، بعد از ظهر دوشنبه در همایش کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان- روستاییان و عشایر که در فنی حرفه ای گرگان برگزار شد، افزود: تمامی کشاورزان حتی کشاورزان ساکن شهرها باید از بیمه تامین اجتماعی و خدماتی که صندوق تعاون بیمه کشاورزان و روستاییان به آنها ارائه می دهد بهره مند شوند.

وی تصریح کرد: عدم برخورداری روستاییان از بیمه درمانی یکی دیگر از مشکلات عمده این قشر زحمت کش است که سازمان بیمه سلامت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیگیر این امر است.

کلانتری از پرداخت مستمری به افراد از کار افتاده جامعه روستایی خبرداد و اظهار داشت: به آن دسته از افرادی که به دلیل آسیب دیدگی و بیماری ازکار افتاده می شوند، مستمری پرداخت خواهد شد، برای آن دسته از سالخوردگانی که بیش از 65 سال از سن آنهاگذشته و 15 سال حق بیمه پرداخت کرده اند نیز مستمری تعلق خواهد گرفت و از طرفی پرداخت این مستمری در آینده شامل حال بازماندگان فرد بیمه شده نیز می شود.

مدیرعامل صندوق تعاون بیمه کشاورزان و روستاییان، حق بیمه سال آینده روستاییان و عشایر را بین 200 تا 500 هزار تومان اعلام کرد و اذعان داشت: 5 درصد از این مبلغ از سوی روستاییان و 2 برابر آن را دولت برای رفاه حال این قشر زحمتکش پرداخت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: به مناسبت فرا رسیدن  دهه فجر سال جاری جهت فعال کردن کارگزاران، 10 درصد تخفیف در بیمه روستاییان و عشایر در نظر گرفته شده است و این تخفیف تا پایان بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

وی در توضیح ویژگی مناسب کارگزاران گفت: کارگزار باید از اطلاعات کافی برخوردار باشد و با قانون، ضوابط، اطلاعات و بخش نامه ها به خوبی آشنایی داشته باشد.

کلانتری در خاتمه بیان داشت: کارگزار باید به خوبی در بخش بیمه تبلیغات انجام داده و آن را به مردم معرفی کند همچنین برخورداری از ویژگی نظم و آداب معاشرت یکی دیگر از ویژگی های اصلی کارگزار است که به او در ترویج و توسعه بیمه روستاییان کمک خواهد کرد.
 

کد مطلب 2228251

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