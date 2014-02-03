قانون بیمه روستاییان کشور به درستی اجرا نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید کلانتری، بعد از ظهر دوشنبه در همایش کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان- روستاییان و عشایر که در فنی حرفه ای گرگان برگزار شد، افزود: تمامی کشاورزان حتی کشاورزان ساکن شهرها باید از بیمه تامین اجتماعی و خدماتی که صندوق تعاون بیمه کشاورزان و روستاییان به آنها ارائه می دهد بهره مند شوند.

وی تصریح کرد: عدم برخورداری روستاییان از بیمه درمانی یکی دیگر از مشکلات عمده این قشر زحمت کش است که سازمان بیمه سلامت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیگیر این امر است.

کلانتری از پرداخت مستمری به افراد از کار افتاده جامعه روستایی خبرداد و اظهار داشت: به آن دسته از افرادی که به دلیل آسیب دیدگی و بیماری ازکار افتاده می شوند، مستمری پرداخت خواهد شد، برای آن دسته از سالخوردگانی که بیش از 65 سال از سن آنهاگذشته و 15 سال حق بیمه پرداخت کرده اند نیز مستمری تعلق خواهد گرفت و از طرفی پرداخت این مستمری در آینده شامل حال بازماندگان فرد بیمه شده نیز می شود.

مدیرعامل صندوق تعاون بیمه کشاورزان و روستاییان، حق بیمه سال آینده روستاییان و عشایر را بین 200 تا 500 هزار تومان اعلام کرد و اذعان داشت: 5 درصد از این مبلغ از سوی روستاییان و 2 برابر آن را دولت برای رفاه حال این قشر زحمتکش پرداخت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر سال جاری جهت فعال کردن کارگزاران، 10 درصد تخفیف در بیمه روستاییان و عشایر در نظر گرفته شده است و این تخفیف تا پایان بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

وی در توضیح ویژگی مناسب کارگزاران گفت: کارگزار باید از اطلاعات کافی برخوردار باشد و با قانون، ضوابط، اطلاعات و بخش نامه ها به خوبی آشنایی داشته باشد.

کلانتری در خاتمه بیان داشت: کارگزار باید به خوبی در بخش بیمه تبلیغات انجام داده و آن را به مردم معرفی کند همچنین برخورداری از ویژگی نظم و آداب معاشرت یکی دیگر از ویژگی های اصلی کارگزار است که به او در ترویج و توسعه بیمه روستاییان کمک خواهد کرد.

