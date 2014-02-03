سهم يزد هم از برف رسيد/ افت شديدي دمای هوا در استان

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف از صبح امروز در برخي از ارتفاعات استان يزد به طور پراكنده آغاز شده بود اما شهر يزد همچون سال هاي گذشته هيچ سهمي از اين بارش ها نداشت.

عصر امروز اما بلاخره بارش برف در يزد آغاز شد و حدود يك ساعت در شهر يزد برف باريد.

هم اكنون مقدار كمي برف در سطح شهر بر روي درختان و حاشيه خيابانها نشسته است و همين امر سبب شادي و خوشحالي مردم يزد شده است.

عكس تزئيني است

دماي هوا نيز امروز در يزد با افت شديدي مواجه بود به نحوي كه روزهاي بهاري هفته گذشته، به ناگاه با افتي 15 درجه اي به زير صفر رسيد.

كارشناس هواشناسي استان يزد در مورد وضعيت هوا در يزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز هواي يزد در گرمترين ساعات يك درجه سانتيگراد بالاي صفر و در سردترين ساعات به منفي پنج درجه رسيد.

محمد دشتي، ميانگين دماي هوا در استان يزد در ساعات بعد از ظهر را منفي چهار درجه اعلام كرد و افزود: رطوبت هوا نيز 91 درصد اعلام شده است.

وي ادامه داد: فردا نيز يزد روز سردي را سپري خواهد كرد اما دماي هوا در سردترين ساعات، يك درجه نسبت به امروز افزايش خواهد يافت.

دشتي، دماي هوا در روز سه شنبه، 15 دي ماه در يزد را در گرمترين ساعات يك درجه سانتيگراد و در سردترين ساعات منفي چهار درجه اعلام كرد.