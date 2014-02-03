به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی امروز دوشنبه در دیدار جمعی از اعضای ستاد دائمی بزرگداشت استاد شهید مرتضی مطهری از شهرستان فریمان که در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد، در سخنانی با بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی، این انقلاب را مرهون مجاهدتهای خالصانه امام راحل و شهدا خواند و گفت: کاري که امام امّت (قدّس سرّه) انجام داد، طي قرون گذشته ‌بي‌سابقه بود.

وی افزود: قرآن کريم بر عنصر "ابتکار" تکيه مي‌کند، چنانکه اگر مواد فکري وجود داشت و يک نفر بيش از ديگران و پيش از آنها قيام کرد و رهبري فکري و فرهنگي امّت را به عهده گرفت، ديگران همتاي او نيستند.

این مفسر قرآن کریم در ادامه گفت: وقتي قرآن کريم کارهاي اعجاز انگيز را بازگو مي‌کند، روي سبقت و حقّ تقدّم آن انگشت مي‌گذارد، قرآن کريم در جريان پيروزي مسلمانان بر یهودیان مي‌فرمايد: نه شما از نظر انديشه فکر مي‌کرديد که آنها رفتني هستند و نه کاخ‌هاي محکم آنها اجازه مي‌داد که آنها فکر کنند که متواري مي‌شوند، ولي قدرت غيبي حق، براي نخستين بار همهٴ مقتداران باطل گراي جزيره العرب را از سرزمين اسلامي به دور انداخت و آنها را متواري‌ کرد.

وی با اشاره به استبداد تاریخی کشور تا پیش از انقلاب خاطرنشان کرد: طيّ اين چهارده قرن، ما مظلوم بوديم و براي ما مظلوميّت رقم زده شده بود و باور مي‌کرديم که بايد ستم پذير باشيم، ولي، حضرت امام خميني (ره) براي اوّلين بار کاري که نه دوستان فکر مي‌کردند و نه دشمنان مي‌انديشيدند، انجام داد.

آیت الله جوادی آملی درباره جایگاه رفیع علامه شهید مرتضی مطهری اظهار داشت: شهید مطهری همچون امام راحل(ره) راه غیب الهی را خوب تشخیص داد و در این مسیر گام نهاد تا به وصال الهی رسید.