اظهارات استاندار قم در مورد ديدار با صانعي و نامه اعتراض به رئيس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق صالحي منش عصر دوشنبه در اولين جلسه مطبوعاتي خود در پاسخ به سئوال يكي از خبرنگاران در مورد اينكه آيا در انتخاب مديران تحت فشار است يا خير؟ و اينكه مجريان و دست‌اندركاران كانديداي پيروز انتخابات بايد نقش بيشتري در مديريت‌ها ايفا كنند اظهار كرد: اين مسئله بستگي دارد بنده چقدر قدرتمند عمل كنم و بعد آرام آرام اين مسائل تحت الشعاع قرار بگيرد.

وي گفت: در ابتداي كار، خيلي‌ها براي خودشان فكرهايي مي‌كنند ولي بايد آرام آرام وارد كار شويم و مشكلات را برطرف كنيم.

حجت الاسلام صالحي منش تاكيد كرده كه وزير كشور در روز معارفه وي گفته است استاندار در انتخاب مديران، وامدار كسي نيست و اين حق استاندار است كه هر فردي را انتخاب كند.

وي اضافه كرد: معاون اول رئيس جمهور هم در سفر اخيري كه به قم داشت تاكيد كرده استاندار در انتخاب مديران موظف به اجراي دستور هيچ كسي نيست و در انتخاب نيرو هر طوري كه مي‌تواند عمل كند.

استاندار قم اظهار كرد: به صراحت اعلام مي‌كنم تصميم گيرنده نهايي در انتخاب مديران خودم هستم و تحت تاثير هيچ فرد و گروهي جز راهنماي‌هاي رئيس جمهور و وزير كشور قرار نخواهم گرفت.

صالحي منش در عين حال تاكيد كرده كه همه گروه‌ها و افراد مي‌توانند نيروهايي كه از نظرشان كارآمد هستند به استاندار معرفي كنند ولي استاندار به هيچ وجه اعمال فشار را نخواهد پذيرفت.

استاندار قم در پاسخ به سئوال خبرنگار ديگري با مضمون سئوال قبلي كه به دغدغه دست اندركاران انتخابات در مورد پست‌هاي مديريتي اشاره كرده بود اظهار كرد: امروز دولتي سر كار آمده كه بخشي از اصلاح طلبي است. دولت اعتدال، تدبير و اميد اين اعلام را دارد كه از اصلاحات است و اين مسئله بايد در اهداف دولت باشد و در انتصابات هم بايد لحاظ شود.

وي گفت: مطمئن باشيد انتصابات جديد به گونه‌اي خواهد بود كه دغدغه خيلي‌ها برطرف مي‌شود.

آنهايي كه بعد از انتخابات به روحاني پيوستند كار خوبي كردند

حجت الاسلام صالحي منش در پاسخ به اظهارات خبرنگار ديگري كه ادعا داشت بعضي‌ها پس از اعلام نتيجه انتخابات خودشان را طرفدار حجت‌الاسلام روحاني معرفي كرده‌اند در حالي از كانديداي ديگري حمايت مي‌كردند گفت: در دوران صدر اسلام هم بعضي‌ها با پيامبر(ص) نبودند ولي وقتي موقع فتح و پيروزي مي‌رسيد با ايشان همراه مي‌شدند.

وي تاكيد كرد: وقتي صبح شنبه اعلام شد كه حجت‌الاسلام روحاني پيروز انتخابات رياست جمهوري شد هر كسي كه آمد گفت از اين به بعد با شمائيم كار خوبي كرده است.

استاندار قم با بيان اينكه همه ملت با رئيس جمهور همراهي كرده است تاكيد كرد: اين از هوش و بصيرت واقعي ملت ايران بود كه از بس شور و شعف واقعي داشتند، كسي احساس نكرده كه بعضي‌ها مخالف و برخي ديگر موافق انتخاب رئيس جمهور بودند.

به گفته صالحي منش، وقتي معاون اول رئيس جمهور به قم سفر كرد، عده‌اي با بيان همين دغدغه‌ها، اعتراض كرده بودند ولي جهانگيري گفت كه استاندار قم شخص شناخته شده و مردمي است و هر تصميمي كه بگيرد اختيارش را دارد.

وي افزود: همه بايد بدانيم در اين استان شخص استاندار بايد پاسخگوي همه مسائل شهر و استان باشد از اين رو انتصابات بايد به گونه‌اي باشد كه مسئوليت‌ها به يك گروه واگذار نشود.

يكي از خبرنگاران ادعا داشت تعدادي از مسببان غائله 22 بهمن قم كه به رئيس مجلس شوراي اسلامي اهانت شد در استانداري قم مشغول فعاليت هستند كه استاندار قم در پاسخ به اين اظهارات، با بيان اينكه انتصاباتي كه تاكنون داشته است از تعداد سه تا چهار نفر بيشتر نشده است اظهار كرد: هر كسي از گروه فشار يا مسببان جريان سال گذشته در استانداري باشد نامش را اعلام كنيد اقدام مي‌كنم.

ديدار دوستانه با صانعي

خبرنگار ديگري از استاندار قم پرسيده با توجه به اينكه جامعه مدرسين، آيت‌الله صانعي را از مرجعيت خلع كرده است، ديدار معاون اول رئيس جمهور و استاندار با وي با چه هدفي انجام شده است.

صالحي منش در پاسخ به اين سئوال اظهار كرد: در نظام جمهوري اسلامي با همه دغدغه‌هايي كه همگان نسبت به جامعه و مردم داريم همه از يك نظام و يك امام و تحت اشراف مقام معظم رهبري زندگي مي‌كنيم. روزي كه معاون اول رئيس جمهور با مراجع ديدار داشت تا ساعت 17 خبري از ديدار با آقاي صانعي نبود.

آن طور كه استاندار قم گفت در ساعت 17 تماسي با جهانگيري گرفته شد و با توجه به برگزاري مراسم سالگرد همسر آيت‌الله صانعي در همان شب‏، از وي خواسته شد با حضور در منزل آيت‌الله صانعي به وي تسليت بگويد.

وي گفت: جهانگيري زماني استاندار اصفهان بود و ارتباط تنگاتنگي با آقايان دارد. من در آنجا به وي گفتم در چنين شرايطي مصلحت نمي‌دانم اين ديدار انجام شود كه معاون اول رئيس جمهور گفت خودش مي‌خواهد براي عرض تسليت به منزل آيت‌الله صانعي برود.

استاندار قم به حضور جمعي از مردم عزادار در منزل صانعي اشاره كرد و افزود: اين ديدار فقط يك ديدار عاطفي و دوستانه براي عرض تسليت بوده است.

وي اضافه كرد: اين ديدار، ديدار دو دوست و رفيق با هم بود و جهت عاطفي داشته و ديدار مراجع و علما مطرح نبوده است.

استاندار قم در ادامه اين مصاحبه مطبوعاتي به سئوالات ساير خبرنگاران در موضوعات فرهنگي، اجتماعي، عمراني، ورزشي و... پاسخ داد.

استقرار صبا در قم

وي در پاسخ به سئوال سه نفر از خبرنگاران كه اظهار كرده بودند با توجه به ناكامي‌هاي تيم صباي قم در ليگ برتر، عدم استقرار اين تيم در شهر قم و مشكلات مالي اين تيم، دولت تدبير و اميد چه تصميمي براي اين تيم دارد، پيش بيني كرد مشكلات تيم صباي قم در آينده‌اي نزديك برطرف و اين تيم در قم استقرار يابد.

وي با بيان اينكه صباي قم مشكل خاصي ندارد تصريح كرد: بنده تيم صبا را دوست دارم و نمي‌توانيم اين تيم را از دست بدهيم. مشكلات مالي اين تيم را حل مي‌كنيم و نبايد نااميد شد. گرچه هنوز منابع مالي را نتوانستيم خوب تامين كنيم ولي مردم اين تيم را دوست دارند و جوانان از اين تيم حمايت مي‌كنند.

صالحي منش از استقرار اين تيم ليگ برتري در قم خبر داد و افزود: به نظر من تيم صبا خوب عمل كرده و مسئولان اين تيم خوب كار كردند. كارنامه اين تيم نشان مي‌دهد صبا افول نداشته، بلكه روند صعودي را داشته است.

رابط بين مراجع و دولت هستيم

وي در مورد ارتباط دولت با مراجع و حوزه گفت: حوزه علميه بخشي از مردم ايران است كه دو بخش عمده دارد؛ يك بخش مراجع و بخش ديگر آن بدنه و اساتيد و فضلاي حوزه هستند.

استاندار قم ادامه داد: در طول تاريخ ايران مخصوصا بعد از مشروطه تا امروز هيچ زماني ارتباط دولت و مراجع به اين صورت نبوده و در ايام تبليغي هم شاهد همكاري خوب روحانيون با دولت بوديم به گونه‌اي كه مبلغان از مروجان دولت بودند.

فروش طرح‌هاي نيمه كاره به بخش خصوصي

صالحي منش در مورد طرح‌هاي عمراني نيمه كاره گفت: دولت با كمبود بودجه مواجه است. در حال حاضر بودجه‌هاي عمراني را كاهش داده‌اند و به استانداران دستور داده شد پروژه‌هايي كه كمتر از 50 درصد پيشرفت دارند به بخش خصوصي فروخته شود.

وي با ذكر مثالي اظهار كرد: به عنوان مثال مي‌توانيم مونوريل و مترو قم را در معرض فروش قرار دهيم و اگر كسي توان خريد داشته باشد واگذار كنيم.

استاندار قم با بيان اينكه منابع مالي پروژه‌هاي بالاي 50 درصد پيشرفت در سال‌هاي آينده تامين مي‌شود گفت: قرار است اعتبارات طرح‌هايي كه بالاي 80 درصد پيشرفت دارند در سال آينده تخصيص يابد.

توجه به معماري اسلامي

صالحي منش در پاسخ به سئوال ديگري در مورد كم توجهي به معماري اسلامي اظهار كرد: در اولين جلسه شوراي فرهنگ عمومي استان در مورد نماد اسلامي و نشان دادن چهره شهر قم به عنوان يك شهر اسلامي و تاريخي بحث شد و شهرداري آنچه كه در شوراي فرهنگ عمومي مصوب مي شود را انجام مي‌دهد.

وي تصريح كرد: بنا شد در بلوار پيامبر اعظم اين مسئله صد در صد رعايت شود، يعني تمامي واگذاري‌ها و مصوبات شوراي اسلامي شهر و شهرداري در اين طرح بر اساس توجه به معماري اسلامي باشد.

فقرزدايي؛ دغدغه مهم مسئولان

وي يكي از مهم‌ترين دغدغه مقام معظم رهبري و رئيس جمهور را فقرزدايي ذكر كرد و گفت: فقرزدايي اين نيست كه نان را جلوي خانه كسي بگذاريم يا كميته امداد و بهزيستي را از نظر مالي كمك كنيم. اگر بخواهيم فقرزدايي كنيم بايد زيرساخت هايي كه سبب اشتغال و كارآفريني و تكاپوي جدي مي‌شود تامين كنيم.

استاندار قم توجه به بخش خصوصي براي تامين زيرساخت‌هاي فقرزدايي را مهم دانست و موقعيت استراتژيك، گذر لوله‌هاي گاز و نفت از قم، طرح انتقال آب و... را از زيرساخت‌هايي برشمرد كه مي‌توان بر اساس آن، كسب و كار را رونق داد.

وي اضافه كرد: اگر كسب و كار را رونق دهيم و صنايع را تقويت كنيم و از بخش خصوصي حمايت كنيم يقينا فقرزدايي صورت مي‌گيرد.

حجت الاسلام صالحي منش اظهار كرد: گرچه در برخي محله‌هاي قم انسان‌هاي محروم و فقير زندگي مي كنند ولي ما وظيفه داريم در كوتاه مدت مشكل آنها را حل كنيم و در درازمدت با ورود بخش خصوصي مشكلات استان را برطرف كنيم.

اعتراض به رئيس جمهور در مورد سبد كالا

استاندار قم در پاسخ به سئوال ديگري در مورد مشكلاتي كه براي توزيع سبد كالا براي شهروندان قمي به وجود آمده است اظهار كرد: ما در مورد اين اقدام، نامه اعتراضيه براي رياست جمهوري فرستاديم و گفتيم اصل اين كار، كار خوبي نبود.

وي در عين حال با بيان اينكه استانداري قم نمي‌تواند جزير‌ه‌اي عمل كند و بايد سياست‌هاي دولت را اجرا كند ادامه داد: ما در استان قم زمان توزيع كالا را تا عيد تمديد كرديم و به سازمان صنعت دستور داديم مراكز بيشتري براي توزيع سبد كالا در نظر بگيرد.

اجراي 281 پروژه در قم

وي با اشاره به وجود 281 پروژه عمراني در سطح استان داريم، اعتبار اين طرح‌ها را هزار و 465 ميليارد ذكر كرد و گفت: با توجه به سفر رهبري به قم در سال 89، بودجه خوبي وارد قم مي‌شود و اين را بايد از رهبري صميمانه تشكر كنيم كه خدمت بسيار بزرگي به استان و مردم قم كرده‌اند.

وي اضافه كرد: دولت در طول دو ماه گذشته بيش از 75 ميليارد تومان از اعتبارات سفر رهبري به قم تخصيص داده است و خوشبختانه اعتبارات خوبي براي پروژه هاي عمراني استان در نظر گرفته شد.

استاندار قم تاكيد كرده كه زيرساخت‌هاي لازم براي امر سرمايه گذاري در زمينه‌هاي ايجاد واحدهاي بين راهي، صنايع و شهرك‌هاي مختلف از جمله شهرك فرش، چوب و نساجي در استان فراهم است.

حجت الاسلام صالحي منش با اشاره به تلاش كارگروه‌هاي مختلف براي زمينه‌سازي رونق بخشي به جذب سرمايه گذاران گفت: اميدواريم راهكارهايي كه سرمايه گذار وارد قم مي‌شود، مقدار سرمايه، نحوه كار و نوع صنعتي كه در آن سرمايه گذاري انجام مي‌گيرد و مكان سرمايه گذاري را مشخص كنيم و افرادي از سرمايه گذاران داخلي و خارجي را دعوت كنيم تا تحولي در جذب سرمايه گذار ايجاد كنيم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود در مورد قطار سريع السير تهران - قم - اصفهان اظهار كرد: در سفر وزير راه و شهرسازي مقدمات ايستگاه اين قطار فراهم شد و قرار است در دو سال آينده اين ايستگاه ايجاد شود.