دو هزار روستاي مازندران داراي دهياري مي شوند/ افتتاح هفت پروژه در بهشهر

رضا آزادي کناري شامگاه دوشنبه در حاشيه افتتاح پروژه هاي بخش كوهستاني يانه سر بهشهر و بررسي مشكلات روستاي پارم اين شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مازندران با دارا بودن بیش از سه هزار روستا داراي یک هزار و 802 دهیاری مصوب شده است.



وي اظهار داشت: تاكنون روستاهاي بالاي 50 خانوار داراي دهياري مي شدند كه با مصوبه جديد، روستاهاي بالاي 30 خانوار نيز به دهياري مجهز مي شوند.



آزادي كناري همچنين با تاكيد بر تغيير الگوي کشت در روستاهاتي بالادست تصريح كرد: تغيير الگوي كشت و بهينه سازي کشت بايد از اولويت اصلي كشاورزان مناطق بالادست باشد و تغيير الگوي كشت از گندم و جو كه داراي در آمد پايين است به كشت درختان مثمر و گياهان دارويي مي تواند در اقتصاد روستاها و اشتغال زايي بسيار تاثير گذار باشد.



آزادي كناري يادآور شد: مشكلات و نارسايي ها در همه روستاها وجود دارد ولي روستاييان بايد با شناسايي نقاط قوت خود به سمت پيشرفت و رفع وابستگي ها از شهر تلاش كنند و در صورتي كه اشتغال و درآمدزايي در روستاها مناسب باشد، مهاجرت معكوس از شهرها به روستاها انجام مي شود.



فرماندار بهشهر نیز گفت: هفت پروژه روستايي بخش يانه سر بهشهر با اعتباري بالغ بر 3 ميليارد و 500 ميليون ريال افتتاح شد.



محمد تقي نورزاد اظهار داشت: اين پروژه ها شامل افتتاح 5 پروژه ساختمان دهياري در روستاهاي پجيم، يخكش، بيشه بنه، ارزت و لند با اعتباري بالغ بر 3 ميليارد ريال بوده است.



وي افزود: همچنين جاده بين مزارع و جاده مزار شهداي روستاي بيشه بنه نيز بطول 24 كيلومتر و با اعتباري بالغ بر 400 ميليون ريال به بهره برداري رسيد.



نورزاد با بيان اينكه در بعد از انقلاب شاهد پيشرفت هاي فوق العاده در بخش روستاها بوده ايم خاطر نشان كرد: خوشبختانه روستاهاي ما از راه، آب ، برق و زير ساختهاي لازم در نظام جمهوري اسلامي ايران برخوردارند كه بايد شكر گذار خداوند باشيم.



فرماندار بهشهر ادامه داد: در طول دهه فجر امسال به برکت انقلاب اسلامی ایران شاهد افتتاح همزمان 5 دهیاری در روستاهای بخش محروم يانه سر در مناطق كوهستاني بوده ايم كه اين نعمت به بركت اين نظام حاصل شده است.



وي گفت: در طول دهه فجر امسال 21 پروژه عمراني، خدماتي، كشاورزي و اجتماعي در سطح شهر و روستاهاي بهشهر با اعتباري بالغ بر يكصد ميليارد ريال به بهره برداري مي رسد تا نعمت انقلاب اسلامي ايران بيش از گذشته شامل حال مردم ولايتمدار شود.