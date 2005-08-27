توليد علوفه كشور بايد از 13 ميليون تن به 23 ميليون تن افزايش يابد

"احمد رضوانفر" در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در كرج اظهار داشت : ارتباط مستقيم افزايش سريع توليدات دام با افزايش مصرف توليدات گياهي در تغذيه دام به گونه اي بوده است كه در سطح جهان گياهان علوفه اي حدود 75 درصد انرژي جيره غذايي دام هاي اهلي را تامين مي كنند.

وي اضافه كرد: دردهه 70 انواع مواد غذايي به شكل غلات و علوفه خشك وارد كشور شده است به طوري كه ميزان واردات جو به يك ميليون تن نيز در سال رسيد اين در حالي بود كه توان كشور براي واردات علوفه بسيار محدود بوده است و نمي توانست به توليد و تامين پروتئين حيواني برمبناي علوفه وارداتي اتكا كند و به همين دليل به توليد داخلي توجه بيشتري كرد.

رضوانفر بر ترويج كشاورزي با استفاده از كاركرد هاي اصلي وحمايتي تأكيد كرد و افزود : ترويج بهره برداري از منابع طبيعي ، ترويج استفاده از موقعيت هاي ويژه ، ترويج فرآورده هاي تكنولوژيكي و ترويج استفاده از نهاده هاي پر بازده از مهم ترين كاركرد هاي اصلي ترويج در توسعه كشت نباتات علوفه اي محسوب مي شود .

وي ترويج بكارگيري رهيافت هاي مشاركتي تحقيق را براي بهبود كشت نباتات علوفه اي كه تضمين كننده مشاركت محققان ، مروجان و كشاورزان باشد را ازديگركاركرد هاي ترويج دانست و اظهار داشت : اين امر مي تواند بطور مستقيم وغير مستقيم به توسعه كشت نباتات علوفه اي كمك كند .

وي خاطر نشان كرد : بر اساس پيش بيني معاونت دام وزارت جهاد كشاورزي در پايان برنامه چهارم توسعه بايد توليد علوفه در كشور از سيزده و نيم ميليون تن فعلي به 23 ميليون تن افزايش يابد و اين افزايش شامل پس مانده هاي زراعي و صنايع تبديلي نيست و در پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، كشور با افزايشي معادل 9 و نيم ميليون تن علوفه روبرو خواهد بود .