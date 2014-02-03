لایحه بهای خدمات نگهداری فضای سبز اهواز تصویب نشد/ لزوم همکاری برای پایان کار بیمارستان آریا

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دوشنبه در بیست و ششمین جلسه شورای شهر اهواز، لایحه بهای خدمات نگهداری و توسعه فضای سبز اهواز که در کمیسیون برنامه و بودجه به آن رای منفی داده شد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان پارکها و توسعه فضای سبز شهرداری در خصوص این لایحه عنوان کرد: شهر اهواز نیازمند توسعه فضای سبز است و هدف اولیه این طرح نیز کاهش آلودگی هوا و اثرات مثبت روانی و اجتماعی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: سرانه فضای سبز هر فرد 15 متر است و تامین این سرانه به 30 هزار تومان اعتبار نیاز است. با این طرح برای شهرداری نیز درآمدزایی صورت می گیرد تا بتواند فضای سبز شهری را توسعه دهد.

آذر زمان پور یکی از موافقان این لایحه اظهار کرد: یکی از مشکلات عمده شهروندان اهوازی عدم وجود فضای سبز مناسب و کافی است و زیبایی بصری و ایجاد نشاط و طراوت و پاکسازی محیط شهر از نکات مثبت این لایحه محسوب می شود به همین دلیل نباید تنها به بار مالی این لایحه توجه شود.

حسین حیدری نیز در با مخالفت با این لایحه تصریح کرد: وظیفه ذاتی شهرداری فراهم ساختن فضای سبز کافی و مطابق با استاندار های موجود است.

علی ناصری نیز در این خصوص عنوان کرد: عوارضی که در سال گذشته و جاری بر شهروندان اهوازی تحمیل شده بسیار نامتعارف بوده است.

این لایحه با برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر برگشت داده شد.

همچنین لایحه بهای خدمات نخاله های ساختمانی و توسعه فضای سبز شهری نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که معاون خدمات شهری شهرداری اهواز در خصوص این لایحه تصریح کرد: آژانس خدمات شهری با چهار هدف جمع آوری نخاله های ساختمانی، ترمیم نوار حفاری، چیدن درختان داخل منازل مسکونی و حمل اثاث و مصالح تشکیل خواهد شد.

علیرضا عالی پور، ضرورت تشکیل این آژانس خدمات شهری را تسریع در حل چهار مشکل عمده یاد شده شهروندان اهوازی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر تخلیه نخاله های ساختمانی در ساعات پایانی شب و بدون نظارت در زمین های خالی صورت می گیرد.

وی درآمد زایی برای شهرداری، ایجاد اشتغال، ساماندهی حمل و نقل و شناساییی خودروهای متخلف و ترمیم نوارهای حفاری در کوتاهترین زمان را از جمله نکات مثبت تشکیل این آزانس برشمرد.

این لایحه با رای اعضای شورای شهر اهواز برای بررسی بیشتر به کمیسون تلفیق ارجاع داده شد.

تصویب لایحه پرداخت غرامت تعریض خیابان آزادگان

در عین حال لایحه پرداخت غرامت عرصه در طرح تعریض خیابان آزادگان و لایحه تفریق بودجه سال گذشته نیز مورد بررسی قرار گرفتند که دو با رای مثبت اعضای شورا به تصویب رسیدند.

اصلاح شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی شهرداری نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و کاظم سواری در این خصوص عنوان کرد: شهر اهواز فاقد یک شیوه نامه مدون است و متاسفانه با مشکلات عدیده ای در این خصوص مواجه شده به همین منظور و برای برداشتن اولین گام باید این مشارکت ها را قانونمند کنیم.

معاون سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی شهرداری اهواز در خصوص این لایحه عنوان کرد: شورای شهر در هیئت عالی این شیوه نامه نقش کم رنگی داشته به همین دلیل اعضای شورا رغبتی برای حضور در بحث مشارکت های اقتصادی نداشته اند اما خوشبختانه این ترکیب تغییر یافته و در همین راستا رئیس شورای شهر و رئیس کمیسیون مشارکت ها و دو نفر اعضای شورای شهر نیز می توانند در این هیئت عالی حضور داشته باشند.

محمد صفری با تاکید بر اینکه، باید یتوانیم از این شیوه نامه کسب درآمد کنیم، افزود: متاسفانه مشارکت و سرمایه گذاری در دو سال گذشته در شهر اهواز برابر با صفر بوده و هیچ قرارداد اقتصادی بسته نشده است و این مسئله زیبنده کلان شهر بزرگ اهواز نیست.

این لایحه با اصلاح یک بند آن مبنی بر اینکه دو نفر کارشناس در زمینه سرمایه گذاری اقتصادی حاضر در هیئت عالی حق رای نداشته باشند تصویب شد.

عدم صدور پایان کار برای بیمارستان آریا

مدیر عامل بیمارستان آریا نیز با حضور در این جلسه عنوان کرد: این بیمارستان از سال 48 فعالیت خود را آغاز کرده و با همت 150 نفر از متخصصان شهر اهواز از یک بیمارستان متروکه به یک بیمارستان مجهز در شش طبقه تبدیل شده است.

پروانه ایلخاص زاده افزود: این بیمارستان با 12 میلیارد تومان اعتبار ساخته شده و در این زمان روزانه بیش از 100 عمل جراحی و 250 مراجعه کننده در حال خدمت رسانی است.

وی علت حضور خود در این جلسه شورای شهر را ایجاد مشکل برای گواهی پایان کار این بیمارستان برشمرد و اظهار کرد: زمینی که بیمارستان آریا در آن احداث شده است در ابتدا کاربری پارکینگ داشته و تغییر کاربری این زمین برای احداث بیمارستان منوط به ساخت یک پارکینگ دو هزار متری بوده است.

وی افزود: پس از ساخت و شروع به کار این بیمارستان و با توجه به تعداد پرسنل و پزشکان نیازمند پارکینگ هستیم و به همین دلیل نمی توان از این پارکینگ استفاده عمومی کرد.

وی با بیان اینکه، شرکت های بیمه تا زمانی که پایان کار بیمارستان اعلام نشود با ما همکاری نمی کنند، گفت: بیمارستان آریا تا کنون یک میلیارد و 300 میلیون تومان بر اساس تعرفه های مختلف به شهرداری عوارض پرداخت کرده است. به هر حال ما انتظار داریم که شورای شهر اهواز به این مسئله رسیدگی کند.

مشکلات شهر گلدشت

صابر غافلی نژاد نماینده اهالی ساکنان منطقه گلدشت اهواز نیز نبود آسفاالت خیابان ها، عدم وجود مدارس ابتدایی راهنمایی و دبیرستان، نبود خط واحد، پاسگاه پلیس و سیستم فاضلاب و روشنایی و مشخص نبودن خیابان های اصلی و فرعی را از جمله مشکلات این ناحیه برشمرد و پیشنهادهایی را برای حل این مشکلات به شورای شهر اهواز ارائه داد.