طرح ساخت زندان در خضرآباد مسكوت مانده است/ دولت همراهي كند

به گزارش خبرنگار مهر، سيد حشمت الله حيات الغيب، عصر امروز در ديدار با استاندار يزد اظهار داشت: دو سال پيش طي قراردادي با قرارگاه خاتم الانبياء، قرار شد طرح ساخت زندان در منطقه خضر آباد انجام شود اما از آن زمان تاكنون اين طرح مسكوت مانده است.

وي بيان كرد: طرح احداث زندان مركزي يزد به دليل كمبود اعتبارات راكد مانده است اما اميدواريم دولت در اين زمينه چاره انديشي كند.

حيات الغيب با اشاره به مشکل فاضلاب زندان مرکزی یزد عنوان كرد: این مسئله نیز به یکی از مشکلات منطقه تبدیل شده که با رایزنی استاندار و ایجاد تعامل با اداره کل آب و فاضلاب رفع خواهد شد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اقدامات اصلاحي و تربيتي در زندان هاي استان يزد اظهار داشت: با تاسیس و راه اندازی دو مدرسه قرآنی در زندان های مرکزی یزد و اردکان، روزانه 80 درصد آمار کل زندانیان استان تحت آموزش های قرآنی هستند.

مدیرکل زندان های استان عنوان کرد: تحصیل برای زندانیان کم سواد و بی سواد در زندان اجباری است و سایر مددجویان می توانند از نهضت سواد آموزی تا مقطع کارشناسی در زندان ادامه تحصیل دهند.

حیات الغیب با اشاره به عملکرد واحد تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی مددجویان اذعان داشت: طبق تفاهم نامه اداره کل زندان ها با هیئت ورزش های همگانی به منظور حفظ سلامتی جسمی و روحی مددجویان، ورزش صبحگاهی در زندان اجباری است.

70 درصد مددجويان زندانهاي يزد زير پوشش آموزش هاي فني و حرفه اي هستند

وی گفت: بیش از 70 درصد مددجویان استان مشغول فعالیت های حرفه آموزی و اشتغال هستند و زندانیان پس از آزادی با مراجعه به مرکز مراقبت بعداز خروج، با ارائه گواهی فنی و حرفه ای اخذ شده در زندان، جهت استفاده از تسهیلات اشتغالزایی به بانک های طرف قرارداد معرفی می شوند.

وی در ادامه به ارائه مشکلات زندان پرداخت و گفت: کمبود اعتبارات و سرانه پایین غذا، زندان را دچار مشکلاتی کرده است.

استاندار یزد نيز در اين نشست با اشاره به آمار بالاي زندانيان در يزد اظهار داشت: این تعداد زندانی برای یزد ناراحت کننده است و چنين آماري شایسته این استان نیست.

سیدمحمد میرمحمدی ضمن تقدیر از مدیرکل و عوامل اجرایی زندان های استان گفت: آمار بسیار پایین بازگشت مجدد زندانیان، ‌نشان دهنده تاثیر اقدامات اصلاحی و تربیتی است.

وی با اشاره به سختی کار زندانبانی اظهار داشت: احترام گذاشتن به منزلت اجتماعی زندانی، فراهم کردن شرایط ادامه تحصیل و اینکه مددجو را در مسیر علم آموزی قرار داده اید با ارزش ترین کار بوده و شایسته تقدیر است.

امنيت گذشته بايد به يزد بازگردانده شود

استاندار یزد از زندانبانی به عنوان شغلی سخت و طاقت فرسا یاد کرد و افزود: علیرغم مشکلات کار در زندان، برنامه های مناسبی به مددجویان ارائه می شود و ما نیز وظیفه خود می دانیم که در حد توان خدمتگذار باشیم و حمایت کافی از مجموعه زندان داشته باشیم.

مهندس میرمحمدی گفت: در گذشته ای نه چندان دور یزد، درب خانه ها همیشه باز بود و امنیت حرف اول را در بین مردم با ایمان و معتقد یزدی می زد و امروز حیف است که در این شهر زندانی داشته باشیم، لذا باید برای بالا بردن مصونیت مردم یزد تدابیر اساسی اندیشیده شود.

وی ادامه داد: در رابطه با فرهنگ سازی و بازگشت به ارزش ها باید برنامه ریزی اصولی و درست صورت گرفته و فکر کنیم که چگونه جامعه را از این آسیب ها مصون کنیم.

میرمحمدی با تاکید بر به تلاش بیشتر ماموران در جلوگیری از ورود مواد مخدر در مرزها به کشور گفت: ماموران نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی تلاش خود را انجام می دهند ولی برای ریشه یابی و کشف این واقعیت تلخ باید کار تحقیقی انجام داد و راهکارهای مناسب اتخاذ شود.