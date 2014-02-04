قبل از انقلاب دسترسی به امکانات آموزشی بسیار سخت بود

محمد فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلاب فرهنگی از طرف امام خمینی (ره) شکل گرفت و در این راستا به مسائل فرهنگی بیشتر توجه می شود.

وی اظهار داشت: قبل از انقلاب ما در آموزش عالی رشدی نداشتیم و میزان باسوادی بسیار کم بود و تعداد مراکز آموزشی هم بسیار کم بود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کابردی واحد زنجان گفت: قبل از انقلاب در استان زنجان تنها دانشگاه زنجان وجود داشت و این دانشگاه هم در رشته کشاورزی دانشجو جذب می کرد و تعداد این دانشجویان هم بسیار محدود بود.

فتحی به دستاوردهای پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ما در حوزه آموزش عالی رشد خوبی داریم و در تولید علم در جهان جزو کشورهای برتر هستیم چرا که در حوزه نانو و هسته ای اختراعات فراوانی توسط دانشمندان غیور خود داریم.

وی در ادامه یادآور شد: قبل از انقلاب دسترسی به مراکز آموزشی بسیار سخت بود و تحصیل کردن یک آرزوی برای خانواده ها بود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کابردی واحد زنجان یادآور شد: امام خمینی (ره) یک تفکر نو و جدیدی در کشور ایجاد کردند و این بود که امام در جوانان روحیه ما می توانیم را نهادینه کرد چرا که ما از کشورهای غربی چیزی کم نداریم و می توانیم در همه حوزه ها در جهان سر آمد باشیم.

فتحی افزود: عزت و هویت ملی و اسلامی در گرو علم پژوهی است چرا که اگر علم توسعه پیدا کند اقتدار و عزت کشور هم تثبیت می شود.

وی با اشاره به اینکه باید ارزشهای انقلاب اسلامی به نسل امروز گفته شود، گفت: نسل امروز باید با دلیر مردی های جوانان آن روز آشنا شوند و با تلاش و کوشش خود در عرصه علمی راه این شهیدان را ادامه دهند چرا که آنها برای توسعه و دفاع از ناموس کشور جان خود را از دست دادند.