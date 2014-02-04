کتابخانه مرکزی دانشگاه دامغان 43 هزار جلد کتاب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایران گودرزی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه دامغان با اشاره به وجود 42 هزار و 842 جلد کتاب مرتبط با رشته های علوم پایه، علوم انسانی، علوم پزشکی، فنی، مهندسی و ... در این کتابخانه، افزود: همچنین در بخش نشریات کتابخانه تعداد 248 عنوان مجله وجود دارد که تعداد 36 عنوان آن نشریات معتبر خارجی هستند.

وی به بخش پایان نامه ها در مرجع کتابخانه مرکزی دانشگاه دامغان نیز اشاره داشت و افزود: در این بخش 702 جلد پایان نامه مرجع وجود دارد.

مسئول کتابخانه مرکزی دانشگاه دامغان خاطرنشان کرد: ساختمان این کتابخانه با سه هزار و 500 متر مربع زیربنا دارای دو سالن مخزن، دو سالن قرائت خانه، سالن کتابخانه دیجیتال شادروان دکتر محمد مسعود منصوری و سالن کنفرانس است.

گودرزی گفت: با توجه به امکانات و ظرفیت های که در این ساختمان دیده شده است در آینده ای نزدیک شاهد یکی از بزرگترین، کامل ترین و مجهز ترین کتابخانه های استان سمنان خواهیم بود.

ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه دامغان در مرداد ماه سال 1389 و مصادف با ایام ولادت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت حجت (عج) و با حضور دکتر کامران دانشجو وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولان استان و شهرستان دامغان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

دانشگاه دامغان دارای چهار هزار و 623 نفر دانشجوی دختر و پسر و 65 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است و 173 نفر هیئت علمی شاغل و بورسیه دارد.