افتتاح طرح رادیوی دانشگاه برای اولین بار در کشور توسط دانشگاه آزاد شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دزیانیان صبح سه شنبه در مراسم افتتاح طرح رادیوی دانشگاه آزاد شاهرود با اشاره به اینکه این طرح برای ارتباط بیشتر با اساتید، کارکنان و دانشجویان و با هدف ارائه دیدگاه های آنان در راستای اهداف عالیه دانشگاه انجام شده است، افزود: ایده طرح در دی ماه سال گذشته توسط مدیر روابط عمومی این دانشگاه پایه ریزی شد.

وی تصریح کرد: این ایستگاه با نام رادیو صدای دانشگاه با پخش آیتم های مختلف به صورت زنده و ضبط شده و با هزینه 200 میلیون ریال راه اندازی شد که زمان پخش آن یکشنبه ها از ساعت 12 الی 13 است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود با بیان اینکه کارکرد این ایستگاه رادیویی به این شکل است که از یک سیستم آمپلی فایر قدرتمند چند سوئیچ استفاده می کند افزود: به گونه ای که مرکزیت این رادیو در واحد سمعی و بصری روابط عمومی دانشگاه و در استودیویی که به همین منظور در نظر گرفته شده قرار دارد و از آنجا با بلندگوهای کوچکی که در ساختمانهای دانشگاه است برنامه ها را پخش می کند.

وی تصریح کرد: برای ساختمان های دورتر از مرکزیت نیز برای فاز دو از تکنولوژی پیشرفته ای استفاده می شود که این کار تا اواسط سال 93 امکان پذیر است.

دزیانیان خاطرنشان کرد: هم اکنون پخش آزمایشی این رادیو از ابتدای دهه فجر شروع شده و با توجه به نظرسنجی به عمل آمده از اساتید، دانشجویان و کارکنان درصد بالایی از این طرح استقبال کردند و خواهان پخش برنامه های این رادیو شدند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در خاتمه تصریح کرد: به ثمر رساندن شعار روابط عمومی الکترونیک، پخش استعدادهای دانشگاهیان و استفاده از بلند گویی برای ارئه نظرات، پخش برنامه های مفرح برای روحیه بخش به کارکنان، ارائه برنامه های کارشناسی در تمامی زمینه ها، پخش پیام های مناسبتی، اطلاع رسانی و ... از اهداف این طرح است.