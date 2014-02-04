2 هزار دانشجو در جها د دانشگاهی زنجان تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران، از اخذ دوره های تحصیلات تکمیلی در زنجان خبر داد و افزود: نبودفضای فیزیکی بهانه ای برای مسئولان کشوری بود تا این سطح در زنجان راه اندازی نشود، اما با اضافه شدن 13 هزار متر مربع بع فضای فیزیکی جهاد دانشگاهی سال آینده خبرهای خوشی در خصوص جذب دانشجئویان در دوره های تحصیلات تکمیلی خواهیم داشت.

وی از تعریف پروژه پارکینگ الکترونیکی از سوی جهاد دانشگاهی زنجان خبر داد و اظهار داشت: دانش فنی این پروژه در اختیار معدود کشورهای دنیا قرار دارد.

رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان، از آماده بودن پروژه TMS در زنجان خبر داد و گفت: این پروژه به صورت نمونه در حال حاضر در گلشهر کاظمیه زنجان نصب شده و در آینده نزدیک به بازار ایران و شاید کشورهای مختلف ارسال می شود.

عباسی با اشاره به اختراع سیستم های چد رسانه ای ویدئو کنفرانس از سوی جهاد دانشگاهی تصریح کرد: این محصول به صورت نیمه صنعتی تولیدی و در اختیار دستگاه های اجرایی مختلف در استان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این سیستم در 100 نقطه کشور نصب شده است، افزود: 140 دستگاه نیز تا پایان سال در کشور نصب و راه اندازی می شود.