انقلاب اسلامي با تفكر ساده زيستي به وجود آمد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مومني، صبح سه شنبه در جمع مسئولان شهرستان ميامي در محل دفتر امام جمعه این شهر به اهداف تشكيل انقلاب اسلامي اشاره کرد و افزود: مسئولان توجه داشته باشند که تفكر ساده زيستي و مردم‌داري همواره مورد تاکید نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است.

وي فاصله گرفتن رژیم پهلوی از مردم را يكي از دلايل به وجود آمدن انقلاب مردم ایران دانست و گفت: مردم در دوران شاهنشاهي از ظلم و ستم رژيم به ستوه آمده بودند و فاصله طبقاتي بين خود و مسولان را مشاهده مي كردند.

امام جمعه موقت ميامي افزود: انقلاب اسلامي دستاوردهاي زيادي داشته است كه يكي از آنها قرار گرفتن مسئولان در كنار مردم بود.

مومني گفت: وقتي به استقبال تاريخي امام راحل در بهمن57 نگاه مي كنيم متوجه مي شويم كه اين استقبال بي نظير با عشق و علاقه مردم به رهبري به وجود آمد.

وی با یادآوری اینکه رعايت تقوا، بندگي محض در برابر خداوند، كوچك بودن در برابر عظمت خداوند، به امام راحل عظمت و بزرگي بخشيد خاطرنشان کرد: مسئولان نظام هم بايد با الگو پذيري از بنيانگذار انقلاب از جمله سرمشق قرار دادن ساده زيستي در زندگي و كار خود، پاسدار اين امانت بزرگ باشند.

امام جمعه موقت ميامي تصریح کرد: برگزاري جشن هاي انقلاب اسلامي بايد درشان انقلاب باشد و در اين ايام ياد امام راحل و شهدا فراموش نشود.

فرماندار شهرستان ميامي نیز در این نشست ضمن گراميداشت ايام الله دهه فجر، به گوشه اي از برنامه ها و پروژه هاي افتتاحي این شهرستان اشاره کرد و گفت: مردم شهرستان با برگزاري جشن هاي انقلاب، سالروز پيروزي انقلاب اسلامي را گرامي ميدارند.

احمد قاضي، در خاتمه اضافه کرد: مسئولان هم به پاس نعمت انقلاب اسلامي در طرح اكرام ارباب رجوع كوشا باشند.