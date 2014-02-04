علاقمندم با مدیران تئاتری دیدار داشته باشم/ آثار عباس کیارستمی را دنبال می کنم

سونگ وونگ یوب سفیر کره جنوبی در ایران در حاشیه برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر فجر درباره شناختی که از فرهنگ و هنر کشور ایران دارد به خبرنگار مهر گفت: من بسیار به فرهنگ و هنر پارسی علاقمندم. ایران تاریخ باستانی قدیمی دارد و از 2500 سال قبل که هخامنشیان تاریخ ایران را بنا کردند فرهنگ عمیقی در جان مردم ریشه دوانیده که مردم کره نیز با این فرهنگ اشنایی دارند و آن را به عنوان فرهنگ پرشیا یا پارسی می شناسند.

وی افزود: همچنین از 1500 سال قبل مردم ایران و کره از طریق جاده ابریشم با یکدیگر تبادل فرهنگی داشته اند و هنوز هم نشانه هایی از این تبادل و روابط در آثار باستانی و اسناد باقی مانده است. مردم کره بسیار علاقمند به شناخت فرهنگ ایران هستند و از تمدن ایران باستان چیزهای بسیاری می دانند. امیدوارند که با حضور در ایران و شرکت در فستیوال هایی مثل جشنواره فیلم فجر اطلاعاتشان درباره فرهنگ امروز این کشور نیز بیشتر شود.

سفیر کره جنوبی متذکر شد: به دلیل علاقه ای که به ایران و فرهنگ ایرانی دارم زمانی که به این کشور آمدم از همه شهرهای فرهنگی ایران مثل اصفهان و شیراز که از نظر تاریخی حائز اهمیت هستند، دیدن کردم. همچنین علاقمندم تا با مدیران فرهنگی و تئاتری ایران مثل مجید سرسنگی مدیر عامل خانه هنرمندان و حسین طاهری رییس مرکز هنرهای نمایشی دیدار و تبادل اطلاعات داشته باشم.

وی درباره شناختی که از هنرمندان ایرانی دارد توضیح داد: من هنرمندان ایرانی بسیاری را می شناسم که در دنیا افراد شناخته شده ای هستند. به آثار عباس کیارستمی هنرمند مطرح ایرانی که در سطح بین الملل هم فیلمساز مطرحی است علاقه فراوانی دارم و آثارش را دنبال می کنم.

کره جنوبی در سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با دو نمایش «آشپزی نانتا» و «رویای پروانه ای» حضور داشت.