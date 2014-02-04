تمامی فعاليت هاي آموزشي دانشگاههاي آزاد اسلامي سراسر گیلان تعطيل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمين سيد علي مير ابراهيمي شامگاه دوشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: طي چهار روز بارش برف و مسدود شدن راههاي ارتباطي بين شهري و همچنين سخت شدن نقل و انتقالات داخل شهري، دانشگاه آزاد اسلامي گیلان همگام با ديگر مراكز عالي استان در سه روز گذشته تعطيل بوده است.

وی ادامه داد: در مركز استان افزون بر 50 سانتي متر برف بر روي زمين نشست كه باعث تعطيلي دانشگاههاي آزاد اسلامي واحد رشت، پرديس علوم و تحقيقات گيلان و مركز خواهران در رشت شد.

معاون هماهنگي دانشگاه آزاد اسلامي گيلان گفت: همچنين در شهرستان ها هم بارش شديد برف باعث به تعطيلي كشاندن واحدها و مراكز آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي شد كه در بعضي از شهر ها مانند صومعه سرا، ارتفاع برف به افزون بر 1.5 متر نيز رسيده است.

وی افزود: هماهنگي با مسئولان ذيربط و استعلام از رؤساي واحد هاي دانشگاهي در سراسر استان، مقرر شد كه به دليل يخبندان شديد تمامی فعاليت هاي آموزشي در گيلان در روز سه شنبه 15 بهمن ماه تعطيل شده تا براي دانشجويان در اين ايام اتفاقي نيافتد و آنان با آسودگي خيال به ادامه تحصيل بپردازند.

میر ابراهیمی به امتحانات پايان ترم بعضي از واحد هاي دانشگاهي استان اشاره كرد و اظهار داشت: در واحد هايي كه امتحانات پايان ترم در تاريخ هايي كه دانشگاه آزاد اسلامي اعلام تعطيلي كرده است در تاريخ هاي ديگري كه از سوی واحد هاي دانشگاهي مزبور اعلام خواهد شد، برگزار مي شود.

وی در ادامه حضور رؤساي واحد هاي دانشگاهي در محل كار خود را الزامي دانست و تاكيد كرد: پرسنل واحد هاي دانشگاهي برای جوابگويي به مطالبات دانشجويان و خانواده آنان در روز سه شنبه در محل كارخود حاضر خواهند بود.