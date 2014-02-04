نرخ بیکاری در البرز به 10.1 درصد کاهش یافت/ بازار کار فرابخشی و فراجناحی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ایمانی در نشست خبری که شامگاه دوشنبه در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در کرج برگزار شد، اظهار داشت: این اداره کل از پرجمعیت ترین ادارات استانی است که پس از ادغام سه وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و تعاون و تشکیل وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی شکل گرفته است و در حال حاضر 13 دستگاه زیرمجموعه این اداره کل قرار دارد.

وی با بیان اینکه هدف ما خدمت رسانی به دهک های پایین جامعه است، گفت: پوشش بخش بزرگی از افراد جامعه که از دهک های پایین به شمار می آیند، مهمترین شاخصه این اداره کل است و هم اکنون یک میلیون و 200 هزار نفر تحت پوشش تامین اجتماعی، یک میلیون نفر زیرمجموعه تعاون و 250 هزار نفر تحت پوشش بیمه اجباری قرار دارند.

ایمانی با اشاره به تنوع فعالیتها در این مجموعه یادآور شد: در تشکیلات استانی فقط دو وزارتخانه تعاون و کار و امور اجتماعی با یکدیگر ادغام شدند و مدیریت بخش رفاهی به صورت مستقل است که در استانها در قالب شورای هماهنگی همکاری می کنیم.

تمام تعاونی های البرز فعال نیستند

وی تعداد تعاونی های استان را سه هزار و 281 تعاونی اعلام کرد و افزود: همه این تعاونی ها فعال نیستند اما قصد داریم تعاونی های نیمه فعالی که زمینه فعالیت دارند را فعال و آنهایی که از چرخه فعالیت خارج شده اند را پالایش کنیم.

به گفته ایمانی 146 هزار و 539 نفر در تعاونی های فعال البرز عضویت دارند و مجموعه سرمایه تعاونی های فعال 44 میلیارد و 400 میلیون تومان و اشتغالزایی 82 هزار نفر است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در ادامه اشاعه فرهنگ تعاونی های نسل جدید را از برنامه های دولت یازدهم یاد کرد و گفت: این طرح که در قالب تعاونی های عمران و توسعه شهرستانها در استانها پیاده می شود از مدیران ستادی استفاده شده و فرمانداریهای استان نیز اعلام آمادگی کرده اند.

وی یادآور شد: ماموریت این کار به عهده سازمانهای مردم نهاد (NGO ها) گذاشته شده و اداره کل تعاون تنها وظیفه نظارتی دارد.

ایمانی تعاونی های مسکن مهر که در دولتهای نهم و دهم شکل گرفت و در استان البرز دارای 17 هزار و 700 نفر است که به چهار هزار و 800 نفر تحویل شده و تعاونی شرکت های دانش بنیان را از جمله تعاونی های نسل جدید نام برد.

وی در ادامه با بیان اینکه قانون تعاونی ها دارای نقص است، گفت: این اشکال دیده شده و در حال بازبینی است تا نقش اداره کل تعاون و کار بیشتر جنبه نظارتی پیدا کند.

توزیع 97 هزار فقره سهام عدالت در البرز

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در بخشی دیگر از سخنانش با تاکید بر اینکه بحث اشتغال تنها مربوط به یک دستگاه نیست و عمده وظیفه وزارتخانه تعاون و کار تنظیم روابط کار و حل اختلافات است، اظهار داشت: بازار کار، بازاری فراجناحی و فرابخشی است و تمام بخشهای جامعه اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی را شامل می شود اما با توجه به اینکه مسئولیت دبیرخانه اشتغال در استانها به عهده ادارات کل تعاون ات ما فقط پیگیر و جمع آوری کننده موضوعات مربوط به اشتغال هستیم.

ایمانی با اشاره به نرخ بیکاری طی سالهای 90 تا 92 در استان البرز یادآور شد: براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری سال 90 کشور 12.3 درصدو در البرز 19.3 درصد بود که در سال 91 به 14.9 درصد کاهش یافت و در پاییز 92 به 10.1 درصد رسیده است.

وی از افتتاح دفاتر ادارات کرج و فردیس طی دهه فجر خبر داد و افزود: جشنواره تجلیل از 35 نفر از برترین کارگران البرزی نیز به مناسبت 35 امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از اقدامات شاخص در دهه فجر است.

به گفته ایمانی سال گذشته در استان البرز تعداد 97 هزار و 347 فقره سهام عدالت توزیع شد.

وی همچنین درباره سبد کالای حمایتی دولت به خبرنگاران استان گفت که چیزی به آنها ابلاغ نشده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در پایان به وضعیت حاکم بر واحدهای تولیدی و صنعتی استان در دولت جدید اشاره کرد و اظهار داشت: به رغم اینکه هنوز اقدام خاصی صورت نگرفته اما به عینه در کارگاههای تولیدی شوق و شعفی حاکم شده که می تواند محرک فعالیتهای این واحدها در استان البرز به شمار آید.