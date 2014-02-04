دشمن به دنبال تضعیف باور دینی جوانان است/ ایران شرایط مناسبی در جهان بین الملل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دیروز حجت الاسلام سید محسن محمودی در مراسم جشن دهه مبارک فجر در مسجد صاحب الزمان(عج) پاکدشت با اشاره به فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران توانست با کسب دستاوردهای عظیم ملی در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی تحول شگرف بین‌المللی و منطقه‌ای پدید‌آورد و با رسوخ در اعماق قلب مسلمانان محروم و مستضعف جهان، ام‌القری ایران را در جهان اسلام تثبیت کند.



امام جمعه موقت ورامین گفت: ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی در سال 57 به رهبری، امام خمینی (ره) توانستند بعد از سالها مبارزه با رژیم ستمشاهی پهلوی به پیروزی نائل آیند و با پیروزی مردم مومن ایران اسلامی در مقابل رژیم ظالم پهلوی بسیاری از معادلات دولت های استکباری به هم خورد و اتفاقی چنین بزرگ پیام آزادی را به دیگر مردم جهان رساند و برگزاری مراسمات دهه فجر فرصت مناسبی برای انتقال مفاهیم و رشادت های مبارزان انقلابی به جوانان است و برگزاری جشن های ایام الله دهه فجر راه مناسبی برای آشنایی نسل سوم و چهارم بعد از انقلاب است.



رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران افزود: امروز در شرایط بسیار مناسبی در جهان بین‌الملل قرار داریم و برغم تلاش دشمنان در طول پس از انقلاب برای سرکوب کردن این انقلاب امروز به کوری چشم دشمنان، انقلاب در دورترین نقاط جهان نفوذ کرده و بالنده‌تر از قبل در حال گسترش است..



محمودی تأکید کرد: دهه فجر،‌ سرآغاز طلوع اسلام،‌ خاستگاه ارزش‌های اسلامی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا ساخته است و در دهه فجر اسلام تولدی دوباره یافت.



وی افزود: امام خمینی(ره) از کم‌نظیرترین و ممتازترین شخصیت‌های تاریخ بشریت است که با اندیشه‌های بلند الهی و تلاش‌های صادقانه خویش مسیر تاریخ را دگرگون و سرمنشا تحولات عظیمی در ایران و جهان گردید.



رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران عنوان کرد: امام(ره) كشور ما را آزاد كرد و یکه و تنها فریاد آزادی خواهی را در 15 خرداد سر داد و این فریاد پس از 15 سال در سال 57 به پیروزی رسید و به برکت انقلاب عزیز اسلامی امروز کشور ما ماهواره به فضا می فرستد، موشک های امروز ایران اسلامی لرزه به اندام دشمنان افکنده، این دشمنان جایگاه ایران را می دانند و به همین دلیل جرات حمله به این کشور را ندارند، این خود باوری را مدیون حرکت امام(ره) هستیم.



وی نگرش اسلامی، بصیرت دینی، ولایت‌مداری، وحدت و انسجام اسلامی را از رموز پیروزی انقلاب اسلامی دانست و گفت: تا هر زمان که جامعه و ملت اسلامی حول قرآن و ولایت‌فقیه با وحدت و بصیرت دینی حرکت کنند دشمنان و توطئه‌های آنها هرگز بر امت اسلامی رخنه نمی‌کند.



محمودی ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی در مقایسه با کشورهای منطقه و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی غرق در نعمت است و در حالی که کشورهای همسایه آتش است و هر روز ناامنی وجود دارد اما کشور ما به برکت اهل بیت عصمت و طهارت(ع) از امنیت زیادی برخوردار است.



این مسئول اضافه کرد: پاسداشت و حرکت در مسیر ارزش های انقلاب اسلامی ضروری است و برای صیانت از دستاورد های نظام اسلامی باید با وفاق و اتحاد حرکت کنیم و اجازه ندهیم دشمن به صف عشق و ارادت ما ضربه ای وارد کرده یا بخواهد آن را کمرنگ جلوه دهد.



وی به تلاشهای دشمن در راستای انحراف جوانان اشاره کرد و یادآور شد: در شرایط کنونی دشمن تمام توان خود را برای تضعیف باورهای دینی و کم رنگ نمودن آن بین جوانان بکار بسته و وظیفه ما در برابر این ترفند دشمنان فرهنگ سازی دینی و تقویت آن بین جوانان است.