چهره های ماندگار علم کشاورزی کشور تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز سردار علی نصیری در همایش امنیت غذایی و محصولات سالم در سالن دانشکده کشاورزی ورامین با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: اگر در قرن امروز بخواهیم به یکی از شگفتی های منطقه و جهان اشاره کنیم، بدون شک باید انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را مورد مثال قرار دهیم، انقلابی که یک تحول جدی در جهان ایجاد کرد و دشمنان این انقلاب بهتر از همه متوجه شدند که با این پیروزی چه اتفاقی در جهان افتاد.

فرمانده سپاه سید الشهدا استان تهران(ع) افزود: انقلاب اسلامی ایران یک مبنای ایدئولوژیک داشت که در سایر انقلابها نظیر آن را نمی توان دید، انقلاب های متعددی در جهان رخ داد اما هیچکدام از این انقلاب ها یک ویژگی اعتقادی و دینی نداشتند و امروز صدای شکسته شدن استخوان های این انقلاب ها به گوش می رسد.

این مسئول عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران با مهدویت و عاشورا عجین شده و این انقلاب از اساس با ولایت آمیخته شده بود، چیزی که در انقلاب های دیگر می توان به عینه مشاهده کرد آن است که انقلاب هایی که شکل می گیرند به دلیل فقدان یک رهبر و ولی به هدف و غایت خود نرسیده و پس از مدتی شکست می خورند.

وی بیان داشت: امروز انقلاب اسلامی ایران مصداق حدیث شریف ثقلین است، زیرا در راه قرآن و اسلام قدم بر می دارد و دشمنان می دانستند انقلابی که بر اساس فرهنگ عاشورا و اهل بیت(ع) شکل بگیرد، اثرات گرانقدری را در جهان می گذارد.

سردار نصیری یادآور شد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران که ذخایر بزرگ معدنی داشت، صددر صد به کشورهای دیگر وابسته بود و نفت ملت به غارت می رفت و همه امکانات با هزینه های سنگین در اختیار مردم قرار می گرفت.

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران تأکید کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مردم ولایتمدار در مقابل استکبار ایستادند و با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در مقابل سیاست های آمریکا قد علم کرده و رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناختند.

وی افزود: امروز آنچه در منطقه مشاهده می کنید به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و این حرکت مدیون امام راحل است که به دست مقام معظم رهبری این مسیر رو به جلو در حال حرکت است.

نصیری بیان داشت: انقلاب هایی که در منطقه شکل گرفته از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفته اند و هرکجا دشمنان ورود پیدا کرده و سعی کردند که این انقلاب ها را کنترل کنند، وضعیت برای نظام اسلامی بهتر از گذشته شده و اکنون در برخی کشورها حکومتی تشکیل شده که خوی ضد استکباری دارد.

وی یادآور شد: مقام معظم رهبری بر روی اقتصاد مقاومتی تأکید فراوان کرده اند یعنی کشور باید به سوی اقتصاد منهای وابستگی به استکبار حرکت کند، اما اکنون نفت با قیمت پایین صادر و فراورده های نفتی با قیمت چند برابر به کشور وارد می شود و کشاورزی ایران منطبق با امکانات و پتانسیل هایش نیست و باید به سمتی حرکت کرد که اقتصاد کشور اصلاح شود.

این مسئول گفت: بعد از انقلاب اسلامی تهدید های فراوانی راسپری کرده ایم که بخش اعظم آن در حوزه اقتصادی وکشاورزی بوده است و قطعاً باظرفیت های موجود در این حوزه و همت والای فعالان تأثیر گذار، باید از واردات بی رویه جلوگیری نموده و اقتصاد خود را مبتنی بر داشته های خود استوار کنیم.

در ادامه مدیر کل ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان این همایش علمی عنوان کرد: رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی در مدیریت جدید تبدیل علم به ثروت و خلق ثروت از دانش است.

داود ثمری برنامه اصلی در سیستم معاونت پژوهش وفن آوری دانشگاه را تدوین طرح جامع و یکپارچه پژوهش و فناوری در دانشگاه آزاداسلامی عنوان کرد.

وی در بخش دیگر از صحبت های خود به فرمایش مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: ما باید به دنبال علم نافع باشیم، یعنی همان علمی که به ما منفعت می رساند.

در پایان از چهره های ماندگار علم کشاورزی، صاحبان مقالات برگزیده و سخنرانان علمی همایش با اهداء لوح تقدیر و هدایایی ارزشمند تجلیل به عمل آمد.