اقتدار و عزت نظام اسلامی مرهون خون مطهر شهدای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه حجت الاسلام حسن لزومی در مراسم یادواره شهیدان کردبچه اظهار داشت: شهدای انقلاب با اقتدا به مکتب حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و نثار جان خود و لبیک به فرمان معمار بزرگ انقلاب شجره عالیه انقلاب را سربلند کردند و با الگو قرار دادن شهدای کربلا در سفره پر مائده ائمه اطهار مهمان شدند و باعث به ارمغان آوردن عزت و عزتمندی برای ملت ایران شدند.

امام جمعه پاکدشت افزود: اقتدار و عزت ایران اسلامی مرهون خون جانفشانی و خون پاک شهیدانی است که در طول ۸ سال جنگ تحمیلی با عزت و افتخار در برایر دشمنان بعثی ایستادند.

وی ادامه داد: پدران و مادران شهدا به خود ببالند که جوانان غیرتمندی را پرورش دادند که برای دفاع از نظام اسلامی حاضر شدند از بهترین سرمایه خود یعنی جانشان بگذرند و امروز آسایش و امنیت کشور ما مرهون ایثار و از خودگذشتگی شهدا، جانبازان و ایثارگران است و باید برای گرامیداشت مقام والای این عزیزان سعی و تلاش بیشتری صورت گیرد.

لزومی اضافه کرد: خانواده شهدا در هشت سال دفاع مقدس نشان دادند که هیچگاه آرمان‌ها و ارزشهای انقلاب اسلامی را رها نکرده و حاضرند در این راه از بهترین سرمایه خود بگذرند و حقیقتا پدران و مادران شهدا سرمایه های عظیم این کشور هستند و اگر امروز ایران اسلامی در اوج عزت و اقتدار قرار دارد، به برکت تربیت فرزندانی نظیر خاک حسینی ها است.

این مسئول عنوان کرد: شهادت یکی از حقایقی است که در قرآن بسیار از آن یاد شده و دارای معانی وسیعی است و حقیقت امر این است که شهادت خون دوباره‌ای است که به پیکره جامعه دمیده می‌شود که در نظام اجتماعی به عنوان مؤثرترین عامل تبلیغ حق خواهد بود.

رییس شورای فرهنگ عمومی پاکدشت گفت: شهیدان جان‌ خود را فدا و از خودگذشتگی کردند اما دینشان را از دست ندادند و فقط هدف آنها اطاعت از ندای حق و احیای دین الهی بود و شهدا تا پای جان اطاعت بی‌چون و چرا از ولایت داشتند و خدامحوری در مقابل خودمحوری یکی از مهم‌ترین اهدافشان بود.

وی با اشاره به آثار به جا مانده از شهدا یادآور شد: ایثار و ترجیح دادن آخرت به دنیا، ارزش‌های انسانی را بر منافع شخصی اولویت قرار دادن، حرکت در مسیر کمال، سازش در مقابل سختی‌ها، داشتن عزت نفس و حضور در صحنه‌های دفاع از حق همه از آثار به جا مانده از شهداست.

امام جمعه پاکدشت ضمن تسلیت درگذشت مادر شهیدان اسدالله و علی کردبچه اظهار داشت: انتظار و خواسته شهدای بزرگوارمان نظیر شهیدان کردبچه این بود که از آرمان و اهداف امام عزیز به خوبی دفاع شود و خصایص دینی و اعتقادی را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم که در وصیت نامه این شهیدان بزرگوار به خوبی آمده است.

وی متذکر شد: خانواده شهدا پرچمدار دینداری و ولایتمداری در جامعه هستند و عمق ارادت خود به اسلام و ارزشهای اسلامی را با تقدیم فرزندانشان نشان دادند و قدردانی از خانواده شهدا همواره وظیفه همه مسئولان و مردم بوده و هست و هیچگاه نباید این ستارگان نورانی از یادها بروند.

رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی پاکدشت با اشاره به ایام الله دهه فجر ادامه داد: در دنیا هیچ نظامی همانند انقلاب اسلامی ایران بر پایه نگرش تشییع و مکتب اهل بیت(ع) شکل نگرفته است و این انقلاب که بعد از صد سال مبارزه مستمر مردم شریف ایران و با محوریت امام خمینی(ره) بر پایه مکتب اهل بیت(ع)، در یکی از مهم ترین مناطق دنیا یعنی خاور میانه شکل گرفت که در پی آن ماهیت نظام بین الملل را دچار چالش کرد.

وی با بیان اینکه کارهای امام خمینی(ره) برای رضای خداوند بود، خاطرنشان کرد: آن زمانی که نام و شکوه و هیبت و عظمت امام شرق و غرب عالم را در خود پیچید و لرزه بر اندام نحس نظام سلطه انداخته بود، امام در اوج عظمت می‌فرمود اگر به من خدمت‌گزار بگویند بهتر از آن است که امام بگویند و این نشان از خدایی بودن اعمال رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران است.

لزومی تأکید کرد: انقلاب اسلامی همواره مبتنی بر ارزش ها و اندیشه های دینی بوده و این موضوع باعث پیروزی حق علیه رژیم ستمشاهی طاغوت شد و این اندیشه اسلامی در 35 سال گذشته که تحت تاثیر گرفته از روحیه اسلامی و انقلابی مردم بوده، همچنان به عنوان نقشه راهی برای مردم و مسئولان بوده است و به دلیل همین ریشه های عمیق دینی و سیاسی است که تاثیرات مثبت انقلاب اسلامی هر روز بیشتر از گذشته در جهان گسترش می یابد.