چهارمین روز تعطیلی مدارس در اردبیل/ مدارس 13 شهر استان تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه از مجموع چهار روز تعطیلی مدارس استان اردبیل، دو روز اول هفته جاری به دلیل بارش های برف بوده، دوشنبه و امروز سه شنبه در اکثر مناطق استان به علت برودت هوا که در اوایل صبح به بیش از 15 درجه زیر صفر نیز رسیده، مدارس تعطیل اعلام شده است.

براین اساس امروز نیز به دلیل برودت هوا، مدارس 13 شهرستان، شهر و بخش استان اردبیل با تعطیلی مواجه شد تا سریال تعطیلی های مدارس همچنان ادامه داشته باشد.

بنا به اعلام آموزش و پرورش استان اردبیل روز سه شنبه مدارس اردبیل به عنوان مرکز استان در تمام مقاطع تحصیلی و در سری صبح تعطیل اعلام شده است.

علاوه بر اردبیل، در شهرستان های پارس آباد، مشگین شهر، گرمی و خلخال و شهرهای لاهرود، انگوت، خروش رستم و ارشق نیز مقاطق پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل است.

در شهرستان ها نیر، نمین و سرعین و شهر هیر از توابع اردبیل نیز مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه دوره اول تعطیل شده است.

تعطیلی مدارس در بسیاری از شهرستان ها و شهرهای استان چهارمین روز خود را پشت سر می گذارد و در برخی از شهرها نیز این تعداد تعطیلی به سه و یا دو روز رسیده است.

تعطیلی مدارس در حالی است که مردم اردبیل دیشب و صبح امروز سه شنبه یکی از سردترین روزهای سال را شاهد هستند.