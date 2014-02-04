انقلاب اسلامی مبانی دینی را احیا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی اکبری شب گذشته در مراسم گرامیداشت دهه مبارک فجر در مسجد مهدیه کارخانه قند اظهار داشت: امروز پس از گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی قدرتهای پوشالی مستکبران جهانی به افول رسیده اند و مردم ایران بر قدرتهای پوشالی مستکبران غلبه کردن و امروز شعارهای انقلاب به خاستگاه عمومی مردم جهان و ملل مسلمان تبدیل شده است.

استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) با تبیین ایدئولوژی امام(ره) افزود: امام هیچ یک از ایدئولوژی های شرق و غرب را نپذیرفت و ایدئولوژی نوین خود که مبتنی بر دین مبین اسلام بود را مطرح ساخت و توانست دنیای شرق و غرب را به شکست کشاند و در واقع امام(ره) یک نظام نوین را مطرح می کرد.

وی ادامه داد: در تاریخ بشریت سراغ نداریم که رهبری این چنین بر دلها حکومت کند و مردم وی را با این شوق استقبال و هنگام مرگ با آن شکوه و عظمت بدرقه کنند و پیروزی اسلام، شعارهای اسلامی، بیداری اسلامی در جهان و تحقق شعارهای انقلابی امام(ره) وسعت یافته است.

اکبری با بیان اینکه قرن حاضر به شناخت کامل از ابعاد شخصیتی امام(ره) دست نیافته است، ادامه داد: همان‌طور که هم عصرهای امام حسین(ع) و امیرالمومنین(ع) و دیگر بزرگان نتوانستند ایشان را بشناسند امروز هم ما نمی‌توانیم آن‌طور که باید و شاید امام بزرگوارمان را بشناسیم.