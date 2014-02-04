15 هزار اثر به جشنواره ملی مطبوعات کودک ارسال شد/ تغییر زمان جشنواره

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیزاده گرجی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اظهار اینکه زمان جشنواره از اسفندماه به اول تا چهارم اردیتبهشت ماه سال بعد تغییر یافته است، حجم زیاد آثار را دلیل تغییر زمیان برگزاری جشنواره بیان کرد.

وی اظهار داشت: همچنین افزایش کیفیت در سطح داوریها دیگر دلیل تغییر زمان برگزاری یازدهمین جشنواره ملی مطبوعات، کودک و نوجوان به میزبانی مازندران بوده است.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر رسانه ها افزود: هزار و 450 اثر در بخش گرافیکی، هزار و 898 اثر در بخش آزاد، سه هزار و 96 اثر در بخش داستانهای تالیفی، دو هزار و 350 اثر در بخش شعر تالیفی ارسال شده است.

قاسم عزیززاده گرجی گفت: همچنین 453 مصاحبه، 423 سرمقاله، 304 خبر، 297 اثر در بخش طنز، 198 اثر در بخش موضوعی و 114 اثر در بخش تیتر به دبیرخانه ارسال شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری مازندران یادآورشد: این جشنواره برای اولین بار در خارج از پایتخت برگزار می شود و سطح کیفی و کمی جشنواره مطلوب است.

