برنامه های دهه فجردر راستای ترویج آموزهای دینی اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی الیاسی شامگاه دوشنبه درنشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه شهرستان نکا با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی حاصل آموزه های دینی قرآن ومعارف بلند آن می باشد اظهار داشت:برنامه های فرهنگی وقرآنی نباید فقط درایام الله دهه فجر خلاصه شود بلکه تمام دستگاه ها ،ارگان ها ونهادهای فرهنگی همواره باید در طول سال ترویج معارف قرآنی وآموزه های دینی را دردستور کار خود قرار دهند.



وی افزود:دهه فجر یادآور براندازی کاخ ظلم ،استبداد وشکست طاغوتیان توسط مردم ولایتمدار وخداجوی ایران اسلامی است همچنین این ایام یادآور دوران ظلم ستیزی مردم ایران است که باید هرساله گرامی داشته شود.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی نکا با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد:با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ملت ایران به خودباوری کامل رسیدند وهم اکنون ایران به کشوری موثر وتاثیر گذار درجهان تبدیل شده است.



الیاسی با اشاره به لزوم اجرای برنامه های قرآنی دهه فجر در نکا اذعان داشت:برنامه های اجرایی در دهه فجر باید در راستای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی وترویج آموزهای دینی وقرآنی در بین مردم اجرا شود.



این مسئول ابراز داشت:مراسم شب های انقلاب، ده جشن در ده مسجد،طرح ختم قرآن درموسسات ،همایش بصیرت دینی،جشنواره خلاقیت های صالحین،نشست سیاسی وبصیرت افزایی،محافل انس با قرآن،دیدار با خانواده شهدا،نشست صمیمی مسئولین با مردم،،کارگاه آموزشی اقشار تاثیر گذار،ندای الله اکبر در مساجد،مسابقه عمومی قرآن بخوانید جایزه بگیرید ویژه نوجوانان وحضور در راهپیمایی 22بهمن از جمله برنامه های اجرایی و فرهنگی این شهرستان در طول ایام الله دهه مبارک فجر است.



الیاسی متذکر شد :در طی این ایام به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که محتوای برنامه‌ها و کیفیت آنها نسبت به سال های گذشته بهبود یابد.



فعالیت 20موسسه وخانه قرآن در نکا



رئیس اداره تبلیغات اسلامی نکا در ادامه از فعالیت 5موسسه قرآن و15خانه قرآن روستایی وشهری در این شهرستان با مجوز سازمان تبلیغات اسلامی استان خبر داد.



وی افزود:از محورهای اصلی فعالیت اداره تبلیغات اسلامی اجرای برنامه های قرآنی وحمایت از خانه های قرآنی روستایی وشهری می باشد که دراین راستا تاکنون 5موسسه قرآنی با 3شعب در شهرستان و15خانه قرآن روستایی باحمایت های اداره تبلیغات اسلامی مشغول فعالیت هستند.



300هئیت مذهبی در شهرستان نکا فعال هستند



الیاسی اظهار کرد :درشهرستان نکا300هئیت مذهبی فعالیت می کنند که از این تعداد 210هئیت مردمی و90هئیت مختص مدارس شهرستان که کارهای عزاداری ومناسبت های ملی مذهبی را انجام می دهند.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی نکا هئیت های مذهبی را یکی از فعال ترین تشکل های مذهبی تحت نظر اداره تبلیغات اسلامی نکا برشمرد.



الیاسی تصریح کرد:اکثر این هئیت های مذهبی در طول سال به ویژه در برنامه هایی همچون دعای ندبه ،کمیل،توسل،زیارت عاشوراوجلسات قرآن فعالیت می کنند وزمینه جذب بسیاری از جوانان را فراهم کردند.



