سومین همایش دوسالانه بین المللی انجمن جراحی زانو برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد رازی رئیس انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی ضمن اعلام این خبر، از اهداف اصلی این کنگره به بالا بردن توان علمی پزشکان متخصص ارتوپدی فعال در این زمینه اشاره کرد و افزود: هدف مهم ما از برگزاری این همایش دستیابی به افقهای تازه‌ای در جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی و نشان دادن توان علمی جراحان ما به شرکت کنندگان خارجی است.

وی با بیان اینکه شرکت درکنگره از 13 امتیاز بازآموزی برخوردار است، محورهای اصلی کنگره را ضایعات غضروف زانو، تعویض مفصل زانو، آرتروسکوپی زانو، شانه، هیپ و مچ پا، پزشکی ورزشی، استئوتومی اطراف زانو، بیومکانیک ارتوپدی و سایر مباحث مربوط به ارتوپدی و پزشکی ورزشی و توانبخشی برشمرد.

رئیس انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی با اشاره به اینکه چهار روز کنگره شامل دوره‌های آموزشی، مقالات علمی ، سخنرانی‌ها، بحث‌ها و نشست‌ها، نمایش جراحی، کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه‌های فنی است، گفت: در نمایشگاه‌های جنبی کنگره تازه های علمی، تکنولوژی‌های روز و همچنین تجهیزات پزشکی جدید به نمایش گذاشته خواهدشد.

به گفته رازی مخاطبان کنگره متخصصین ارتوپدی، متخصصین طب فیزیکی، متخصصین فیزیوتراپی و پزشکی ورزشی و همچنین 15 سخنران از کشورهای استرالیا، انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، نیوزیلند، ایتالیا، ژاپن هستند.

وی اضافه کرد: تعداد کثیری از شرکت کنندگان ایرانی و خارجی تازه‌های آرتروسکوپی، آسیب‌های ورزشی، جراحی‌های مختلف زانو و پروتزهای زانو را مورد بررسی قرار می‌دهند. همچنین سخنرانان ایرانی و خارجی دعوت شده از ژاپن، اروپا، نیوزلند و... در کنگره تازه‌های علمی مباحث یاد شده را عرضه خواهند کرد.

این جشنواره از 15 تا 18 بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.