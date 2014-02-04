دولت توزیع سبد کالا را اصلاح کند/ کمک رسانی به استانهای شمالی تسریع شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در آغاز جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 علی لاریجانی رئیس مجلس با اشاره به بررسی لایحه بودجه کل کشور از صبح تا پاسی از شب، گفت: لازم است دولت در ارائه لایحه بودجه تغییری به وجود آورد. پیشنهاداتی که دولت به شکل تبصره ارائه می کند قوانین مادر را گاهی تغییر می دهد، دولت این روش را کنار بگذارد.

وی افزود: لایحه باید مختصر و روشن تر باشد که ان شاء الله پیگیری خواهد شد.

لاریجانی ادامه داد: این روزها که همکاران در مجلس مشغول بررسی بودجه هستند مکررا درباره نحوه توزیع سبد کالا مراجعه کرده اند چون نمایندگان ارتباط تنگاتنگی با مردم دارند کاملا این اشکالات را حس کرده اند و از جمع نظرات نمایندگان روشن شد که در ارائه سبد کالایی که به مردم داده شده، دقت کافی نشده است و برخی از طبقات مخصوصا کشاورزان نتوانسته اند از سبد کالا استفاده کنند.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه دولت با سرعت این روش را اصلاح کند، گفت: حتی برخی افراد در شهرها هستند که نشان می دهد برای توزیع سبد کالا به آنها دقت کافی نشده است، اگر این کار بخواهد درست انجام شود باید با اطلاعات دقیق تر باشد و سقف را در نظر بگیرند نه کف را.

رئیس مجلس گفت: لازم است وزارت رفاه و مسئولان محترم بسیج بهتر در این زمینه عمل کنند . ما با دولت صحبت کرده ایم، قرار شده است این مسئله را رفع کنند ولی سرعت رفع اشکال باید بیشتر باشد.

وی با اشاره به وضعیت بارندگی در استان های شمالی افزود: به خاطر بارش برف در برخی مناطق شمالی، قطعی آب و برق به وجود آمده و مردم با تنگنا مواجه شده اند، البته روز گذشته دولت تلاش هایی کرده اما تا دیشب خبرهایی که می رسید حاکی از آن بود که همچنان مشکلاتی برای روستاهای شمالی وجود دارد.

لاریجانی خاطرنشان کرد: دولت و وزارت کشور با سرعت بیشتری اقدام کنند.

رئیس مجلس یادآور شد: نمایندگان استان های شمالی به طور مکرر گفتند که به خاطر بررسی بودجه نمی توانیم به حوزه انتخابیه خود سر بزنیم اما باید به این مناطق سرکشی شود، رفتن نمایندگان به مناطق، مجلس را از عدد می اندازد بنابراین نیاز به حضور آنها داریم.