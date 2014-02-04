مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- جنبش حماس اعلام کرد دیدگاه ابومازن درباره سازش، افکار شخصی است و بیانگر اجماع فلسطینی ها نیست.
- آمار تلفات درگیریهای داخلی تروریستها در سوریه میان داعش و گروههای مخالف به بیش از 1700 کشته رسید.
- یک نیروی امنیتی تونس در درگیری با افراد مسلح در شمال پایتخت این کشور کشته شد.
- باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از نخست وزیر تونس برای سفر به واشنگتن دعوت کرد.
- اردن و بحرین تقویت روابط دوجانبه در تمام زمینه ها را بررسی کردند.
- پارلمان لیبی با نقشه راه جدید برای مرحله انتقالی موافقت کرد.
- شکست تلاش 130 زندانی برای فرار از مرکز پلیس در الدقهلیه مصر
- جنبش فتح خواستار روابط برابر با ایران شد.
- رایزنی ها برای تشکیل دولت در موریتانی آغاز شد.
- ائتلاف حمایت از اخوان، نشستی برای بررسی طرح تظاهرات تا 11 فوریه برگزار کرد.
- جنبش فتح اعلام کرد هیچ راه حلی بدون اینکه بیت المقدس شرقی پایتخت فلسطین باشد، وجود ندارد.
- منابع امنیتی در الجزایر از کشته و زخمی شدن پنج نفر بر اثر انفجار بمب در ایالت بومرداس خبر دادند.
- انفجار انتحاری در شمال بغداد، 10 کشته و زخمی به جا گذاشت.
- مخالفان اوکراینی خواستار انجام اصلاحات در قانون اساسی کشورشان شدند.
- پنج تروریست تحت پیگرد گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام(داعش) در غرب کرکوک دستگیر شدند.
- میزان مشارکت مردمی در انتخابات پارلمانی تایلند اعلام شد.
- رئیس شورای امنیت ملی آمریکا در سفر به سئول درباره مسئله امنیت هسته ای مذاکره می کند.
- جمعی از فعالان سایبری در آلمان قصد دارند شکایتی علیه دولت این کشور به دلیل کم کاری در خصوص جاسوسی آمریکا از شهروندان و مقامات آلمانی ارائه کنند.
- یک رسانه عربی در گزارشی از گسترش فساد مالی در اتحادیه اروپا خبر داد.
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