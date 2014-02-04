مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- جنبش حماس اعلام کرد دیدگاه ابومازن درباره سازش، افکار شخصی است و بیانگر اجماع فلسطینی ها نیست.

- آمار تلفات درگیریهای داخلی تروریستها در سوریه میان داعش و گروههای مخالف به بیش از 1700 کشته رسید.

- یک نیروی امنیتی تونس در درگیری با افراد مسلح در شمال پایتخت این کشور کشته شد.

- باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از نخست وزیر تونس برای سفر به واشنگتن دعوت کرد.

- اردن و بحرین تقویت روابط دوجانبه در تمام زمینه ها را بررسی کردند.

- پارلمان لیبی با نقشه راه جدید برای مرحله انتقالی موافقت کرد.

- شکست تلاش 130 زندانی برای فرار از مرکز پلیس در الدقهلیه مصر

- جنبش فتح خواستار روابط برابر با ایران شد.

- رایزنی ها برای تشکیل دولت در موریتانی آغاز شد.

- ائتلاف حمایت از اخوان، نشستی برای بررسی طرح تظاهرات تا 11 فوریه برگزار کرد.

- جنبش فتح اعلام کرد هیچ راه حلی بدون اینکه بیت المقدس شرقی پایتخت فلسطین باشد، وجود ندارد.

- منابع امنیتی در الجزایر از کشته و زخمی شدن پنج نفر بر اثر انفجار بمب در ایالت بومرداس خبر دادند.

- انفجار انتحاری در شمال بغداد، 10 کشته و زخمی به جا گذاشت.

- مخالفان اوکراینی خواستار انجام اصلاحات در قانون اساسی کشورشان شدند.

- پنج تروریست تحت پیگرد گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام(داعش) در غرب کرکوک دستگیر شدند.

- میزان مشارکت مردمی در انتخابات پارلمانی تایلند اعلام شد.

- رئیس شورای امنیت ملی آمریکا در سفر به سئول درباره مسئله امنیت هسته ای مذاکره می کند.

- جمعی از فعالان سایبری در آلمان قصد دارند شکایتی علیه دولت این کشور به دلیل کم کاری در خصوص جاسوسی آمریکا از شهروندان و مقامات آلمانی ارائه کنند.

- یک رسانه عربی در گزارشی از گسترش فساد مالی در اتحادیه اروپا خبر داد.