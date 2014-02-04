برنامه ریزی برای ارائه خدمات به مسافران سامان برای تعطیلات نوروز آغاز شود

مجید جلالی پور در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه بهداشت محیطی و عمومی در جامعه مهم بسیار مهم است و باید به صورت ویژه مورد بررسی واقع شود و اهمیت داده شود، اظهار داشت: باید کمیته سلامت شهرستان با نزدیک شدن به نوروز تمهیدات لازم را اجرایی کند.

وی با بیان اینکه شهرستان سامان، شهرستان گردشگری استان است، بیان داشت: برنامه ریزی در مورد ارائه خدمات گردشگری به مسافران و گردشگران باید صورت گیرد.

جلالی پور با بیان اینکه در راستای مجمتع تفریحی و گردشگری پل زمانخان باید برنامه ریزی و جلسات برای حل مشکلات صورت گیرد، بیان داشت: مشکل اصلی در پل زمانخان وجود کمبودات در این مجمتع که در آستانه عید نوروز باید حل است.

سرپرست فرمانداری سامان در ادامه با اشاره به اینکه در خصوص بهره برداری تصفیه خانه 9 روستایی چم کاکاء باید ادارات مرتبط پیگری لازم را انجام دهند، اذعان داشت: باید برای حل مشکل کم آبی شکستگی بین راهی لوله ها بر طرف شود.

جلالی پور با بیان اینکه باید مشکل مجتمع دامداران سامان باید بر طرف شود که دیگر مشکلات بهداشتی دامیداری سنتی مردم شهر را دچار مشکل نکند، بیان داشت: سیستم فاضلابی شهر نیز باید بر طرف شود و دستگاه های مرتبط باید راه حل مناسب را ارائه دهند.

شهرستان سامان مهمترین و شلوغ ترین منطقه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری در ایام نوروز و تابستان است.