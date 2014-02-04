خدمت رسانی هلال احمر کرمانشاه به 668 مسافر در راه مانده

عادل شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از عصر روز گذشته تا صبح امروز مجموعا 37 مورد حادثه در سطح استان داشته ایم که 27 مورد از این حوادث مربوط به برف و کولاک و 10 مورد نیز مربوط به حوادث جاده ای بوده اند.

وی خاطرنشان کرد: در این میان نیروهای امدادی هلال احمر با حضور به موقع در محل حوادث به یاری حادثه دیدگان شتافته اند که 596 نفر آنان در برف و کولاک گرفتار شده بودند و 72 نفر نیز به علت سانحه رانندگی دچار آسیب شدند.

شفیعی ادامه داد: همچنین از ساعت 16 عصر دیروز تا پنج صبح امروز 254 خودروی منحرف شده از جاده اصلی با کمک 18 تیم عملیاتی و نیروهای امدادی هلال احمر به مسیر اصلی بازگشتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه یادآور شد: در این مدت 252 نفر در اماکن و پایگاه های هلال احمر اسکان داده شده اند و 600 بسته غذایی نیز میان آنان توزیع شده است.

شفیعی در ادامه به حضور 465 امدادگر در قالب 30 تیم عملیاتی، برای خدمت رسانی به سانحه دیدگان خبر داد و گفت: در این عملیات ها مجموعا 45 دستگاه آمبولانس و خودروی کمک دار به کار گرفته شدند.

وی همچنین از آماده باش پایگاه امداد هوایی جمعیت هلال احمر خبر داد و گفت: این پایگاه آماده است در شرایط اضطراری خدمات لازم را ارائه کند.

شفیعی در پایان و با تاکید بر اینکه نیروهای عملیاتی هلال احمر در تمام جاده ها و پایگاه های استان به صورت آماده باش حضور دارند، از وجود 10 پایگاه ثابت و شش پایگاه سیار جاده ای خبر داد.