63 واحد دام و طیور در ایلام به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شیرخانی معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی ایلام عصر دوشنبه در سومین روز از دهه فجر در آیین افتتاح این طرحها اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی 63 واحد دام وطیور در مناطق مختلف استان ایلام به بهره برداری رسیده است.

شیرخانی افزود: این تعداد واحد دامی شامل 37 واحد مرغداری گوشتی صنعتی، 22 واحد پرواربندی گوساله صنعتی و نیمه صنعتی و چهار واحد گاو شیری نیمه صنعتی است.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح 234 میلیارد تومان اعتبار طرح توسعه بخش کشاورزی سرمایه گذاری شده است.

شیرخانی اضافه کرد: با بهره برداری از این واحدها تولیدات گوشت مرغ به 49 هزار تن و تولیدات گوشت قرمز به 29 هزار تن وشیرخام به 90 هزار تن در سال می رسد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: زمینه اشتغال 145 نفر به صورت مستقیم در این واحدها فراهم شده است.

وی بیان داشت: تعداد کل واحد های مرغ گوشتی استان در حال حاضر 377 واحد به ظرفیت شش میلیون و 500 هزار قطعه در هر دوره بوده که با احتساب چهار دوره در سال میزان کل جوجه ریزی سالیانه حدود 26 میلیون قطعه است.



معاون بهبود تولیدات دامی افزود: کل اشتغالزایی واحدهای مرغداری در استان به طور مستقیم یک هزار و 385 نفر است که سهم قابل توجهی از اشتغال استان در این بخش فعالیت دارند.



شیرخانی گفت: در راستای کاهش مصرف سوخت که بخش عمد ه ای از هزینه های تولید گوشت سفید را به خود اختصاص می دهد انجام عملیات گاز کشی واحد ها در دست اقدام است که تا کنون 20 درصد کل واحدهای استان عملیات گازرسانی انجام شده و همچنین در سایر واحدها که دسترسی به خطوط اصلی گاز مقدور است این عملیات ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: نیز عملیات بهینه سازی مصرف سوخت از جمله دیگر فعالیتهای حوزه معاونت بهبود تولیدات دامی است که در 80 واحد مرغداری صورت گرفته است.



