اختصاص 220میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت وام ضروری به بازنشستگان سپاه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار بهنام پورقناد شامگاه دوشنبه در همایش انس و مودت ویژه بازنشستگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان دامغان در تالار اجتماعات بام این شهرستان از تخصیص 70 درصدی اعتبار 220 میلیارد ریالی پرداخت وام ضروری به بازنشستگان این نهاد خبر داد اظهار داشت: با توجه به تغییر دولت درصدد هستیم باقیمانده این اعتبار جذب شود.

وی اضافه کرد: با تدابیری که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اندیشیده برای نخستین بار بودجه ای ویژه با هدف ارائه خدمات مطلوبتر به بازنشستگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعیین شده است.

ایجاد معاونت بازنشستگان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

معاون تکریم و منزلت کانون بازنشستگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی دیگر از اقدامات سپاه را ایجاد معاونت بازنشستگان در این نهاد عنوان کرد.

پورقناد خاطر نشان ساخت: با رایزنی های انجام شده و حمایت معاونت تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقرر شد دو شرکت اقتصادی تحت پوشش این معاونت به کانون بازنشستگان واگذار تا این کانون با درآمد حاصله از این شرکت ها خدمات خوبی را بتواند به بازنشستگان سپاه در سطح کشور ارائه کند.

وی با بیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 150 هزار نفر بازنشسته دارد اظهار داشت: درارائه خدمات به این قشر هیچگونه تبعیضی وجود ندارد و تمام تلاش کانون بازنشستگان براین است که خدمات ارائه شده یکسان باشد و همه از خدمات ارائه شده بهره مند شوند.

تصویب قانون ارائه خدمات جامع در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

معاون تکریم و منزلت کانون بازنشستگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه سعی و تلاش این کانون برای ارائه بهترین خدمات به بازنشستگان است، افزود: سرانه هر بازنشسته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 142 هزار تومان است.

پورقناد اضافه کرد: هیچ نهاد و ارگانی همانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نیروهای خدوم خود خدمت رسانی نمی کند.

وی از تصویب قانون ارائه خدمات جامع در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: با تصویب و اجرای این قانون، خدمات جامعی به صورت یکسان به پرسنل و خصوصا بازنشستگان ارائه می شود.

وجود 1150 بازنشسته پاسدار در استان سمنان

مسئول کانون بازنشستگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان سمنان نیز در این مراسم با بیان اینکه یک هزار و 150 بازنشسته پاسدار در این استان وجود دارد، گفت: افراد بازنشستگان شامل فرماندهان، جانبازان و یادگاران دوران هشت سال دفاع مقدس می شوند.

سرهنگ پاسدار حسن ادب اضافه کرد: با هدف ارج نهادن و ارزش گذاری به این افراد و در طول سال همایش های انس و مودت با تاسی و پیروی از فرمایشات فرمانده معظم کل قوا که فرمودند "بازنشستگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اعضای وابسته به سپاه محسوب می شوند و باید همچون دیگر اعضای این نهاد از خودشان بدانند" برگزار می شود.

وی با بیان اینکه شهرستان دامغان 165 بازنشسته پاسدار دارد تصریح کرد: در سالجاری 140 میلیون تومان تسهیلات ضروری به افراد پرداخت شده است.

پخش کلیپ، پرسش و پاسخ و تجلیل از بازنشستگان پاسدار شهرستان دامغان از دیگر برنامه های این همایش بود.

این همایش از سوی کانون بازنشستگان سپاه پاسداران انقلاب در استان سمنان و دفتر کانون در شهرستان دامغان برگزار شد.