تردد در جاده های کرمانشاه با زنجیر چرخ امکان پذیر است/ باز بودن تمام راه های اصلی استان

حسین فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با وجود بارش سنگین برف در اغلب نقاط و خصوصا جاده های استان، تردد در تمام جاده ها و راه های اصلی استان جریان دارد، البته این امر تنها با استفاده از زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه نیروهای راهداری و عوامل جاده ای اداره کل راه و شهرسازی از همان دقایق ابتدای آغاز بارندگی ها در جاده های استان حضور داشته اند، گفت: در این مدت با نمک پاشی و تیغه زنی اجازه بسته شدن هیچ کدام از راه های مواصلاتی استان داده نشده است .

فدایی همچنین از رانندگان خواست حتما در هنگام تردد در محورها و گردنه ها خصوصا قلاجه، خسروآباد، سرمیل و آجین زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه در خصوص راه های روستایی نیز، اظهار داشت: تا کنون گزارشی از سوی فرمانداری ها اعلام نشده است اما پیش بینی می شود با توجه به شدت بارش ها روستانشینان مشکلاتی را متحمل شده باشند.

فدایی خاطرنشان کرد: راهداران اداره کل راه و شهرسازی استان از امروز نسبت به بازگشایی راه های روستایی اقدام خواهند کرد.