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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۲۱

فدایی در گفتگو با مهر تاکید کرد:

تردد در جاده های کرمانشاه با زنجیر چرخ امکان پذیر است/ باز بودن تمام راه های اصلی استان

تردد در جاده های کرمانشاه با زنجیر چرخ امکان پذیر است/ باز بودن تمام راه های اصلی استان

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهر سازی استان کرمانشاه گفت: بدلیل بارش شدید برف که از بامداد دوشنبه در استان آغاز شده، تردد در جاده های کرمانشاه تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

حسین فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با وجود بارش سنگین برف در اغلب نقاط و خصوصا جاده های استان، تردد در تمام جاده ها و راه های اصلی استان جریان دارد، البته این امر تنها با استفاده از زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه نیروهای راهداری و عوامل جاده ای اداره کل راه و شهرسازی از همان دقایق ابتدای آغاز بارندگی ها در جاده های استان حضور داشته اند، گفت: در این مدت با نمک پاشی و تیغه زنی اجازه بسته شدن هیچ کدام از راه های مواصلاتی استان داده نشده است .

فدایی همچنین از رانندگان خواست حتما در هنگام تردد در محورها و گردنه ها خصوصا قلاجه، خسروآباد، سرمیل و آجین زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه در خصوص راه های روستایی نیز، اظهار داشت: تا کنون گزارشی از سوی فرمانداری ها اعلام نشده است اما پیش بینی می شود با توجه به شدت بارش ها روستانشینان مشکلاتی را متحمل شده باشند.

فدایی خاطرنشان کرد: راهداران اداره کل راه و شهرسازی استان از امروز نسبت به بازگشایی راه های روستایی اقدام خواهند کرد.

کد مطلب 2228563

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