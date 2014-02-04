کاهش 717 هکتاری مساحت منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب/ چشم امید به بیابانی که آب می رود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان اسلام آبادغرب به علت واقع شدن در مسیر کرمانشاه به شهرستانهای غربی به ویژه بازارچه مرزی پرویزخان و همچنین قرار گرفتن در مسیر کرمانشاه به ایلام و دیگر استانهای جنوبی کشور، اهمیت بسیاری در بحث اقتصادی دارد.

از این رو هرگونه سرمایه گذاری در این شهرستان می تواند، آتیه دار باشد، البته تحقق این مهم نیازمند همراهی و همدلی تمامی نمایندگان استان کرمانشاه و دیگر مسئولان ارشد کشوری است.

چند سال پیش برخی از نماینده استان کرمانشاه برای اولین بار طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در این شهرستان را مطرح کردند.

این طرح با 123 رای موافق به تصویب نمایندگان مجلس هشتم رسید و از همان روز کار مطالعاتی این طرح عظیم اقتصادی و پرمنفعت در اسلام آبادغرب آغاز شد. اما چند روز پیش انتشار خبری مبنی بر تغییر کاربری این منطقه باعث بهت و نگرانی فعالان اقتصادی شهرستان و حتی استان کرمانشاه شد.

ابلاغیه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مبنی بر کاهش مساحت این شهرک و تغییر کاربری آن واکنش های بسیاری را در سطح استان به ویژه در بین نمایندگان ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی به دنبال داشت.

نمایندگان استان کرمانشاه مانع اجرای این مصوبه شوند

حشمت الله فلاحت پیشه،‌ نماینده مردم اسلام آبادغرب و دالاهو در مجلس هشتم، با ابزار نگرانی از احتمال تحقق این ابلاغیه، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از زمانی که خبر کاهش مساحت منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب از 860 هکتار به 143 را شنیدیم، نگرانی های ما بیشتر شده است.

این نماینده مجلس هشتم تاکید کرد: به نظر می رسد اگر این برنامه عملی شود، دیگر چیزی از این منطقه ویژه اقتصادی باقی نخواهد ماند و تا حد یک شهرک صنعتی بسیار کوچک تنزل می کند.

وی با اشاره به اینکه تلاشهای زیادی در مجلس هشتم برای کسب این امتیاز ویژه اقتصادی برای اسلام آبادغرب و استان از سوی نمایندگان آن زمان انجام گرفته است، تاکید کرد: از نمایندگان حال حاضر استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی درخواست داریم با حضور در كمیسیون تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی، مغایرت مصوبه اخیر دولت با قانون منطقه ویژه را اخذ کنند.

فلاحت پیشه چنین مصوبه ای را خلاف قانون مصوب مجلس دانست و افزود: منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب می تواند با توجه به نزدیکی به کشور عراق و مرزهای بین المللی زمینه توسعه و اشتغال پایدار را برای استان کرمانشاه به ارمغان بیاورد.

این نماینده مجلس هشتم گفت: در صورت عملی شدن این مصوبه، باید منتظر سلب دیگر امتیازات از این منطقه ویژه اقتصادی باشیم، پس بهتر است که نمایندگان از امروز اجازه این کاهش مساحت را ندهند.

وی گفت: امیدواریم اخبار مربوط به كاهش محدوده منطقه ویژه اسلام آبادغرب از ۸٦۰، به ۱٤۳ هكتار صحت نداشته باشد، چون چنین مصوبه ای خلاف قانون مصوب مجلس در مورد منطقه ویژه اسلام آباد غرب بوده و این فرصت اقتصادی را در حد یك شهرك صنعتی كاهش می دهد.

فلاحت پیشه با اشاره به اینکه هنوز علت اصلی این تصمیم از سوی دولت مبهم است، اظهار داشت: به نظر می رسد که برخی از مسئولان کشوری هنوز اهمیت کرمانشاه در بحث مبادلات اقتصادی با عراق را نمی دانند و اطلاعی از سهم 50 درصدی صادرات غیرنقتی این استان به این کشور همسایه را ندارند.

فلاحت پیشه گفت: اگر احداث منطقه ویژه اقتصادی در اسلام آبادغرب با همان مساحت و برنامه ریزی های قبلی محقق شود، حداقل توانسته ایم که زمینه اشتغال پایدار برای بیش از 20 هزار نفر را فراهم کرده باشیم که این رقم با توجه به وضعیت نابسامان اشتغال در کشور، رقم بسیار خوب و استثنایی است.

منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب تنها یک بیابان است

علی جلیلیان، نماینده مردم اسلام آبادغرب و دالاهو در این دوره از مجلس شورای اسلامی در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هنوز اجرای این مصوبه از سوی دولت که توسط معاون اول رئیس جمهور اعلام شده است، قطعی نیست.

جلیلیان اظهار داشت: به نظر بنده منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب بیابانی بیش نیست و تاکنون هیچ کار و تولیدی در آن صورت نگرفته و بهتر است که زمینه تغییر کاربردی آن را مدنظر داشته باشیم.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه باید برای بهره وری بهتر از این منطقه، مطالعات کارشناسی داشته باشیم، افزود: برای استفاده بهینه از موقعیت این منطقه و نیز استفاده از پتانسیل های موجود، درصدد ایجاد پتروشیمی در آن هستیم.

جلیلیان بیان داشت: برای احداث مجتمع پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب، گفتگوهایی با دکتر "زنگنه"، وزیر نفت داشته و این موضوع را به ایشان پیشنهاد کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه طرح ساخت مجتمع پتروشیمی در این منطقه در دست بررسی های کارشناسانه است، گفت: طبیعی است که هر سرمایه گذاری به دنبال سود بیشتر و مطئمن تر است، پس به نظر می رسد که ساخت پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب هم توجیه اقتصادی دارد و زمینه اشتغال بسیار خوبی برای شهرستان و استان به دنبال دارد.

نماینده اسلام آبادغرب و دالاهو افزود: بیشتر سرمایه گذاران بخش خصوصی برای این امر رضایت دارند و انشاالله این پروژه در منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب به زودی راه اندازی خواهد شد.

آنچه به نظر می رسد این است که این اختلاف نظرها در بین نمایندگان کنونی و پیشین استان کرمانشاه و نیز ابلاغ مصوبه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر کاهش مساحت این منطقه ویژه اقتصادی از 860 به 143 هکتار باعث می شود که روند عملیاتی طرح از هر جهت دچار نوسان و بعضا تاخیر بلند مدت شود که بی شک دود این تصمیمات غیرکارشناسانه به چشم نیروی کار و جوانان منطقه می رود.