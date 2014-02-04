افزایش 5برابری سرطان تا 2025/ سرطان زاترین نقاط دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بین المللی تحقیقات بر روی سرطان (IARC ) که این گزارش را تهیه کرده می گوید: مرگ و میر ناشی از سرطان، احتمالا از 8.2 میلیون نفر به 13 میلیون نفر در سال می رسد چرا که جمعیت جهان افزایش می یابد و افراد با سنین مختلف و با عادات سبک زندگی خطرناک، سازگارتر می شوند.

در این گزارش بر نقش پررنگ سیگار بر افزایش سرطان ریه تاکید شده است.

این گزارش که در شب پیش از "روز جهانی سرطان" منتشر شده، توسط بیش از 250 دانشمند در بیش از 40 کشور جهان تهیه و جمع آوری شده است. این گزارش نخستین گزارش از این نظر طی شش سال اخیر است.

مارگارت چان سازمان بهداشت جهانی که سازمانش بر IARC نظارت می کند می گوید سرطان می تواند بدون شک بیشترین تاثیر را بر کشورهای درحال توسعه بگذارد.

این کشورها در حال حاضر با سرطان های مرتبط با فقر درگیر هستند که ناشی از عفونت یا بیماری ایجاد شده اند.

علاوه بر این، برخی از سرطانها نیز در واکنش به سبک زندگی غلط – مصرف زیاد دخانیات و الکل، مصرف غذاهای فرآوری شده و کم تحرکی - بروز می کند.

کریستوفر وایلد مدیر IARC می گوید باید کشورها بر پیشگیری از بروز سرطان تمرکز کنند.

این بار بر دوش کشورهای دارای درآمد کم و متوسط، بیشتر سنگینی خواهد کرد و درمان سرطان با روش های موجود را غیر محتمل می کند. حتی کشورهای با درآمد بالا نیز تلاش زیادی را برای مقابله با هزینه های فزاینده درمان و مراقبت های بهداشت صورت خواهند داد.

در سال 2011 بیماری قلبی که تا آن سال عامل نخست مرگ و میر در جهان بود جای خود را به سرطان داد و اکنون سرطان نخستین عامل مرگ شناخته می شود.

موارد جدید ابتلا به سرطان، احتمالا تا سال 2025 به 19.3 میلیون نفر خواهد رسید که از این میزان 11.4 میلیون نفر جان خود را از دست می دهند. تا سال 2035 موارد جدید ابتلا به سرطان به حدود 24 میلیون نفر در سال می رسد.

مردان در خطر سرطان

این گزارش نشان داد 53 درصد موارد ابتلا و 57 درصد مرگ و میر های ناشی از سرطان برای مردان روی می دهد.

سرطان های رایج برای مردان و زنان

در مردان سرطان اغلب ریه ها (16.7 درصد) را هدف قرار می دهد و پس از آن سرطان پروستات(15 درصد)، روده( 10 درصد)، معده (8.5 درصد) و کبد(7.5 درصد) قرار دارند.

در بین زنان رایج ترین سرطان، سرطان سینه (25.2 درصد)، روده (9.2 درصد) ریه (8.7 درصد)، گردن رحم(7.9 درصد) و معده (4.8 درصد) است.

نقشه جغرافیایی سرطان

در گزارش جهانی سرطان آمده است عدم تعادل منطقه ای نیز در بروز سرطان مشاهده می شود به طوری که بیش از 60 درصد موارد سرطان جهان و 70 درصد موارد مرگ و میر ناشی از این بیماری در آفریقا، آسیا،آمریکای مرکزی و جنوبی روی می دهد.

این بررسی حاکی از آن است که کشورهای پردرآمد آمریکای شمالی و اروپای غربی ژاپن کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند نیز آمار بالایی در ابتلا به سرطان دارند.

سرطانهای سینه، روده و پروستات در کشورهای صنعتی؛ و سرطان کبد، معده و مری در کشورهای کم درآمد رایج تر است.

تقریبا نیمی از موارد تشخیص داده شده جدید در سال 2012 در آسیا و عمدتا در چین بوده است. در آن سال اروپا یک چهارم، آمریکا یک پنجم و آفریقا و خاورمیانه بیش از 8 درصد موارد جدید ابتلا به سرطان را گزارش کردند.

اما وقتی موضوع به مرگ و میر ناشی از سرطان می رسد سهم آسیا از 50 درصد فراتر رفته و آفریقا و خاورمیانه به 10 درصد می رسد در حالی که در آمریکا مرگ و میر ناشی از این بیماری کمتر از 16 درصد و در اروپا به 21.4 درصد است.

در کشورهای کمتر توسعه یافته سرطان معمولا در مراحل پیشرفته خود تشخیص داده می شود و درمان به ندرت در دسترس است.

کشنده ترین سرطان ها

در سراسر جهان سرطان ریه کشنده ترین سرطان است و 19.4 قربانیان سرطان بر اثر ابتلا به این نوع سرطان می میرند و رتبه بعدی از آن سرطان کبد با 9.1 درصد و سرطان معده با 8.8 درصد است.

این گزارش می گوید هزینه های سالانه اقتصادی سرطان به جهان حدود 1.16 تریلیون دلار در سال 2010 بود با این حال می توان با پیشگیری، تشخیص زودهنگام و درمان، مانع از بروز و پیشرفت نیمی از تمامی موارد سرطان شد.

از جمله اقدامات پیشگیرانه تزریق واکسن هپاتیت بی و ویروس پاپیلومای انسانی است که خطر ابتلا به سرطان کبد و گردن رحم را کاهش می دهد؛ انجام تمرینات ورزشی و تحرک فیزیکی برای مبارزه با چاقی و کاهش خطر ابتلا به سرطان روده و سینه و راه اندازی گروه های مبارزه با دخانیات است.