هیئت های مذهبی در مراسم های دهه فجر مهدیشهر حضور پررنگ داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، غلام رضا زاهدی صبح سه شنبه در جلسه کمیته مساجد و تشکل های ستاد دهه فجر شهرستان مهدیشهر که با حضور مسئولان هیئات مذهبی و روحانیان در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهر برگزار شد با تاکید بر حضور پررنگ هیئت های مذهبی در آئین های دهه فجر افزود: انقلاب اسلامی تحفه ای است که خداوند تبارک و تعالی به ملت ایران هدیه فرموده و باید شکر آنرا بجای آوریم.

وی تصریح کرد: دهه فجر،‌ سرآغاز طلوع اسلام،‌ خاستگاه ارزش های اسلامی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا ساخته است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر اضافه کرد: اسلام در دهه فجر تولدی دوباره یافت و این دهه در تاریخ ایران نقطه ای تعیین کننده و بی مانند بشمار می رود.

زاهدی اظهار داشت: برای ایام الله دهه مبارک فجر برنامه های زیادی را برنامه ریزی کرده ایم که باید باهمت و پشتکار و مدیریت مطلوب جهت ارج نهادن به دستاوردهای امام (ره) و شهدا برنامه ها را به نحو شایسته اجرایی کنیم.

وی ادامه داد: انتظار ما این است که هیئات مذهبی و کانون مداحان که مردمی هستند حضوری پررنگ داشته باشد و شورای هیئات مذهبی شهرستان به هیئت ها ابلاغ کند تا با همکاری هیئت امناء مساجد آئین های باشکوهی برگزار شود.

عزیز صفائی رئیس کانون مداحان شهرستان مهدیشهر هم در این جلسه گفت: دیدار باخانواده های معظم شهدا و جانبازان، گردهمائی مداحان با عنوان اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) در سالن فرمانداری و کلنگ زنی ساختمان کانون مداحان شهرستان در منطقه دربند از جمله برنامه های این کانون در ایام الله دهه فجر است.