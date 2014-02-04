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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۱۴

محمدی به مهر خبر داد:

مسابقات تنیس روی میز جام فجر در فریدونشهر برگزار شد

مسابقات تنیس روی میز جام فجر در فریدونشهر برگزار شد

فریدونشهر- خبرگزاری مهر: رئیس هیئت تنیس روی میز فریدونشهر از برگزاری مسابقات تنیس روی میز جام فجر در این شهرستان خبر داد.

محسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات تنیس روی میز جام فجر در دو رده سنی بالای 20 سال و زیر 20 سال و در مجموع با حضور 16 نفر از تنیس بازان برگزار شد.

وی ادامه داد: در رده سنی بالای 20 سال آقایان محسن محمدی، نورالله گلی و خالق رجبی به ترتیب مقام های اول، دوم  و سوم را کسب کردند و همچنین در رده سنی زیر 20 سال امین باتوانی، احمدرضا برزگر و حسین جدیدی نیز به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را کسب کردند.

به گزارش مهر، اداره ورزش و جوانان فریدونشهر سالن اختصاصی و مجزا برای رشته تنیس روی میز نداشته و امید است با اختصاص مکانی در محل سالن کوثر این شهرستان برای تنیس بازان، این رشته ورزشی پرطرفدار از حالت رکود و نیمه فعالی خارج شود و مسیر رشد و ترقی را آغاز کند.

کد مطلب 2228580

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