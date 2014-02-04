مشارکت 45.8 درصد مردم تایلند در انتخابات اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانکوک پست، بر اساس آخرین گزارشها، 45.8 درصد از 44.6 میلیون فرد واجد شرایط در انتخابات تایلند روز یکشنبه پای صندوق های رای حاضر شده و رای خود را در داخل صندوق انداختند.



این آمار شامل افرادی نمی شود که به دلیل تعطیلی حوزه های رای گیری به خاطر افزایش موج تظاهرات ضد دولتی در تایلند در صندوق های رای حاضر نشده بودند.



انتخابات در حالی در تایلند برگزار شد که از روز 22 ژانویه تاکنون حالت فوق العاده در پایتخت و برخی از مناطق اعلام شده است.



آبهیسیت وجاجیوا رهبر حزب دموکرات تایلند نیز از شرکت نکردن خود در انتخابات روز یکشنبه خبر داده و روند انتخابات را مغایر با قانون اساسی اعلام کرده است.