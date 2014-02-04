طوبی نخستین سامانه ارتباط دیجیتالی ایران/ امکان استفاده بخش های دولتی و خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم روز سه شنبه در مراسم افتتاح سامانه بی سیم های نیروی انتظامی(طوبی) اظهار داشت: از زمان صفویه تا پیش از انقلاب به ما القا می کردند که نمی توانیم در مسیر تولید و دانش باشیم. در حالیکه پس از انقلاب این خودباوری در میان مردم به وجود آمد. دانش امروز اساس استقلال سیاسی، دفاعی و امنیتی کشور است. رهبر انقلاب 15 سال قبل مجاهدت 50 ساله را ترسیم کردند.

وی ادامه داد: راه اندازی شبکه بی سیم طوبی گامی موثر در فرآیندهای پلیسی است چرا که در حال حاضر 50 هزار ایستگاه کاری در ناجا وجود دارد. سامانه بی سیم داخلی عامل ارتباط بین همه ماموران پلیس می شود.

فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه طوبی اولین سامانه ارتباط دیجیتالی در ایران است، تاکید کرد:پس از نیروی انتظامی سایر نیروهای مسلح و تمام بخش های دولتی و خصوصی می توانند از این شبکه استفاده کنند.

به وسیله سامانه تترا امکان برقراری ارتباط در نقطه صفر مرزی با دیگر نقاط کشور فراهم شده وتماس ها نیز دسته بندی می شود.