  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۲۵

احمدی مقدم خبر داد؛

طوبی نخستین سامانه ارتباط دیجیتالی ایران/ امکان استفاده بخش های دولتی و خصوصی

طوبی نخستین سامانه ارتباط دیجیتالی ایران/ امکان استفاده بخش های دولتی و خصوصی

فرمانده نیروی انتظامی گفت: سامانه بی سیم طوبی پلیس، نخستین سامانه ارتباط دیجیتالی کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم روز سه شنبه در مراسم افتتاح سامانه بی سیم های نیروی انتظامی(طوبی) اظهار داشت: از زمان صفویه تا پیش از انقلاب به ما القا می کردند که نمی توانیم در مسیر تولید و دانش باشیم. در حالیکه پس از انقلاب این خودباوری در میان مردم به وجود آمد. دانش امروز اساس استقلال سیاسی، دفاعی و امنیتی  کشور است. رهبر انقلاب 15 سال قبل مجاهدت 50 ساله را ترسیم کردند.

وی ادامه داد: راه اندازی شبکه بی سیم طوبی گامی موثر در فرآیندهای پلیسی است چرا که در حال حاضر 50 هزار ایستگاه کاری در ناجا وجود دارد. سامانه بی سیم داخلی عامل ارتباط بین همه ماموران پلیس می شود.

فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه طوبی اولین سامانه ارتباط دیجیتالی در ایران است، تاکید کرد:پس از نیروی انتظامی سایر نیروهای مسلح و تمام بخش های دولتی و خصوصی می توانند از این شبکه استفاده کنند.

به وسیله سامانه تترا امکان برقراری ارتباط در نقطه صفر مرزی با دیگر نقاط کشور فراهم شده وتماس ها نیز دسته بندی می شود.

 

 

کد مطلب 2228589

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها