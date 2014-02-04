لرستان میزبان آثار جشنواره فیلم فجر/ 20 فیلم اکران می شود

ماشاء الله امان الهی بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطابق برنامه ریزی صورت گرفته فیلمهای جشنواره فجر از روز 16 بهمن ماه در استان لرستان اکران خواهند شد.

وی با بیان اینکه پیش بینی شده که در لرستان 20 اثر از مجموعه فیلم های جشنواره فجر اکران شود، عنوان کرد: این آثار در قالب 40 سانس روی پرده خواهند رفت.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با بیان اینکه هر ساله همزمان با برگزاری جشنواره های فجر در تهران، آثار جشنواره در استانها نیز اکران می شود، افزود: لرستان برای سومین سال است که میزان آثار جشنواره فجر می شود.

بهاروند با اشاره به اکران فیلم های جشنواره فجر در سینما استقلال خرم آباد، افزود: در تلاش هستیم تا در صورت امکان در دو شهرستان دیگر استان نیز آثار را اکران کنیم.

وی با بیان اینکه آثار منتخب جشنواره فیلم فجر از بهترین تولیدات سینمایی کشور محسوب می شوند، افزود: اکران این آثار در استانها می تواند حضور مردم در سینماها را تقویت و زمینه آشتی مردم با سینما را فراهم کند.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان همچنین با بیان اینکه نحوه بلیت فروشی آثار جشنواره فجر هنوز نهایی نشده است، بیان داشت: به دنبال آن هستیم که در صورت مساعدت مسئولان استان از جمله استانداری لرستان به صورت نیم بها یا رایگان نسبت به عرضه بلیط اقدام کنیم.

بهاروند با اشاره به تجربه اکران رایگان فیلم در قالب طرح "سینما سلام" و استقبال خوب مردم از این طرح بیان داشت: این امر نشان می دهد که یکی از عوامل بازدارنده در زمینه حضور کمرنگ مردم در سینماها بحث مالی است که می توان با رفع این مشکل نسبت به رونق گرفتن سینماها امیدوار بود.

وی با بیان اینکه فیلم های جشنواره فجر به مدت 10 روز در لرستان اکران می شوند، افزود: مطابق توافق نامه وزارت ارشاد با وزارت کشور در لرستان نیز به مانند سایر استانهای میزبان آثار، 20 فیلم جشنواره اکران خواهد شد.