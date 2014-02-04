گسترش فساد در اتحادیه اروپا/ فساد مالی با بودجه سالانه بروکسل برابری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، "سیسیلیا مالمستورم" کمیسر امور داخلی اروپا روز دوشنبه در مقر این کمیسیون گفت: 76 درصد اروپایی ها فکر می کنند که فساد در کشورشان گسترش یافته و بیش از نیمی از اروپایی ها نیز فکر می کنند که میزان فساد در کشورشان طی سه سال گذشته افزایش یافته است.

وی در ادامه افزود: از هر 12 اروپایی یک نفر تجربه داشته یا شاهد فساد در 12 ماه اخیر بوده و از هر 10 شرکت اروپایی، چهار شرکت فساد را مانعی برای تجارت در اتحادیه اروپا می دانند.

بر اساس این تحقیق، اتحادیه اروپا از28 کشور عضو خود خواستار ارائه نظر در خصوص فساد شده است. نیمی از مردم در کشورهای عضو اسکاندیناوی گفته اند که فساد در کشورهای آنها شایع است.

در کشورهایی مثل فرانسه، آلمان، بلغارستان و هلند تصور مردم از فساد بین 50 تا 90 درصد بوده است. علاوه بر آن در کشورهایی مثل یونان، اسپانیا، پرتغال، اسلواکی، اسلوونی و مجارستان نیز بیش از 90 درصد از مردم از فساد شکایت دارند. اتحادیه اروپا از کشورهای عضو خواسته است که برای مقابله با فساد تلاش بیشتری کنند.

این گزارش که اولین مورد در خصوص فساد در اتحادیه اروپا محسوب می شود در حالی منتشر شده که کشورهای اروپایی در سال های اخیر با رکود اقتصادی بی سابقه روبرو بوده اند به طوریکه برای فرار از ورشکستگی مجبور به اخذ وام های سنگین و اجرای سیاست های ریاضتی شده اند عاملی که موجب افزایش نارضایتی در میان مردم شده است.